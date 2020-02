Alertan a Bernie Sanders que los rusos están tratando de ayudar su campaña

El aspirante demócrata a la Casa Blanca,Bernie Sanders, exigió el viernes a Rusia “mantenerse al margen” de las elecciones en Estados Unidos tras reportes de que el gobierno de Vladimir Putin está interfiriendo en la carrera presidencial con el objetivo de apoyar su campaña para que gane.

“No me importa, francamente, a quién quiere Putin como presidente”, dijo Sanders, el favorito en la contienda demócrata para elegir al rival de Donald Trump en noviembre. “Mi mensaje a Putin es claro: manténgase alejado de las elecciones estadounidenses, y como presidente, me aseguraré de que lo haga”, señaló en un comunicado.

Funcionarios estadounidenses le dijeron a Sanders que Rusia está tratando de ayudar a su campaña, informó el viernes el Washington Post.

Donald Trump y los legisladores estadounidenses también han sido informados sobre la asistencia rusa al senador Sanders, dijo el Post, que citó a personas no identificadas que están familiarizadas con el asunto.

No estaba claro de qué forma supieron de la interferencia rusa, agregó el periódico, aunque otros especulan que las agencias de inteligencia venían vigilando la interferencia rusa.

"No me importa, francamente, quién [el presidente ruso Vladimir] Putin quiere ser presidente. Mi mensaje a Putin es claro: manténgase alejado de las elecciones estadounidenses y, como presidente, me aseguraré de que lo haga '', dijo Sanders en un comunicado en respuesta al informe.

21 de febrero 2020