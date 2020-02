Ante agresivo contagio del coronavirus, China pide ayuda internacional

El Gobierno Chino, que comienza a verse desbordado por la epidemia del nuevo coronavirus, pidió ayuda urgente en máscaras, gafas y vestimentas de protección, mientras el saldo de muertos llegó a 361, superando el dramático balance del SARS en China en el 2003.

“Lo que China necesita de urgencia son máscaras, trajes y gafas de protección”, declaró la portavoz adjunta del ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying.

Varios países, entre ellos Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, ya enviaron material médico a China, agregó la portavoz.

Entretanto el país ha estado paralizado por el temor al virus que ha contaminado ya a más de 17.000 personas, y el ministerio de la Industria reconoció este lunes que, tras concluir el domingo las largas vacaciones del Nuevo Año Lunar, las plantas retoman su producción y funcionan a un 70% de su capacidad.

Al parecer, un denunciante fue arrestado en China después de filmar en secreto 'montones de bolsas para cadáveres en un hospital en Wuhan, afectado por el coronavirus'.

Imágenes impactantes, que MailOnline no ha podido verificar, parecen mostrar ocho cuerpos en un autobús frente al hospital número tres de la ciudad cerrada.

La grabadora también afirma que ha visto más cuerpos dentro esperando ser transferidos.

Las autoridades sanitarias chinas reportaron 57 decesos en las últimas 24 horas, en el peor saldo diario desde que el nuevo coronavirus fue detectado en diciembre en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei.

Hay ahora en China continental (sin contar a Hong Kong y Macao) más muertos que los 349 que le provocó la epidemia de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2002-2003.

