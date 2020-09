ATRAPAN MINTIENDO a la rapera Cardi B y su hermana, inventaron un incidente racista que fue todo lo contrario, las demandan

ATRAPADAS MINTIENDO: La rapera Cardi B y su hermana mintieron y editaron un video para pintar como racistas a un grupo de seguidores de #MAGA en una playa de New York, cuando el incidente fue todo lo contrario, la hermana de la rapera fue quien ofendió a los bañistas por llevar una gorra de apoyo a Trump, ahora las MENTIROSAS están siendo demandada, la evidencia en otros videos originales de la escena que no fueron editados muestra un incidente totalmente diferente. Parece estar de de moda decir que me ofendieron con palabras racistas para vivir mi momento de fama. La MENTIRA le saldrá cara a la rapera y su hermana.

Los pacíficos residentes del condado de Suffolk disfrutaban tranquilamente de un domingo en la playa de Smith Point con sus familias, cuando la celebridad del rap Hennessy Carolina se les acercó de repente, escupiendo, insultando, agrediendo, difamando y amenazándolos, mientras los grababa en video porque uno de ellos usaban un sombrero MAGA, 'bañistas', dijo el abogado de los demandantes John Ray.

Luego, Hennessy, Cardi B y la modelo de celebridades Michelle Díaz editaron tortuosamente la cinta de video y publicaron la versión editada en todas las redes sociales, en todo el mundo para que todos la vieran, y etiquetaron falsamente y maliciosamente a estos residentes y sus familias como 'Nazis' y como racistas ', agregó.

Ray afirmó que el grupo ahora vive "con miedo" y que su reputación "se ha arruinado" después de que "se hicieron amenazas reales de daño".

Los abogados de los demandantes estaran ofreciendo una conferencia de prensa.

22 de septiembre 2020