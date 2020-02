Bernie Sanders vuelve al defender al dictador Fidel Castro

Bernie Sanders ha elogiado el 'programa de alfabetización masiva' de Fidel Castro y ha respaldado los comentarios que hizo alabando el gobierno del dictador sobre Cuba en la década de 1980.

El líder demócrata y socialista, de 78 años, defendió al régimen comunista asegurando que "no del todo es malo" durante una amplia entrevista de 60 minutos que se transmitió el domingo.

Una de las cosas que creo haber aprendido en mi viaje: como socialista, la palabra socialismo no me asusta”, dijo Sanders. “El gobierno sandinista tiene sustancialmente más apoyo en Nicaragua que Ronald Reagan en el pueblo estadounidense. […] Quedé impresionado por la inteligencia y la sinceridad de los líderes sandinistas. […] Ortega es un tipo impresionante”.

Obviamente, sé que todos los editorialistas de la prensa libre “me van a atacar por ser el ganso tonto, y quizás lo sea”, reconoció también el actual senador antes de compartir sus impresiones.

Entonces hizo también un comentario sobre el régimen cubano: “En 1961 ellos invadieron Cuba, y todo el mundo estaba plenamente convencido de que Castro era el peor tipo del mundo, de que el pueblo de Cuba iba a levantarse en una rebelión contra Fidel Castro. Se les olvidaba que él educó a los niños, les dio servicios de salud, transformó totalmente la sociedad”, aseguró Sanders.

Ese mismo año, cuestionó a un reportero por decir que Ortega era un comunista y un marxista, en lugar de referirse a él como “el presidente democráticamente elegido de Nicaragua”.

Después que salió al aire la entrevista del domingo en 60 Minutes, las reacciones empezaron a inundar las redes sociales.

“Se equivoca en por qué los cubanos no derribaron a Castro”, escribió el senador cubanoamericano Marco Rubio en uno de los muchos mensajes que ha compartido al respecto. "No fue porque el ‘educara a los niños, les diera servicios de salud’. Fue porque sus adversarios eran encarcelados, asesinados o exiliados”.

Durante la entrevista, le dijo a Anderson Cooper: 'Estamos muy en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero ya sabes, es injusto decir que todo es malo. ¿Ya sabes?

'Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso algo malo? ¿ es malo lo que Fidel Castro hizo?

Sanders había dicho sobre el dictador Castro en 1985: "Educó a sus hijos, les brindó atención médica, transformó totalmente la sociedad, ¿sabes?"

Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo. Enemigo de la Guerra Fría de los Estados Unidos, el gobierno de Castro encarceló a los disidentes e impuso el gobierno de un solo partido en la nación isleña. Murió a los 90 años en 2016.

Cuando se presionó aún más a los disidentes encarcelados en el país, Sanders respondió: 'Eso es correcto. Y condenamos eso. A diferencia de Donald Trump, seamos claros ... No creo que Kim Jong Un sea un buen amigo.

No cambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin, no es un gran amigo mío.

El ex vicegobernador de la Florida Carlos López-Cantera aportó igualmente sus opiniones. “Oiga, Bernie Sanders, para su información: todo sobre la revolución cubana es, fue y será malo. Decir lo contrario es antiamericano”.

En el propio canal CBS, analistas políticos se apresuraron a advertir que el más mínimo elogio de la revolución castrista no tiene cabida en un importante sector político de la Florida, tanto republicano como demócrata.

No han faltado legisladores demócratas para criticar al actual favorito de su partido en las encuestas. “Está perdido”, dijo la congresista Dona Shalala, como puede verse en un mensaje de Twitter de la reportera de NBC6 Julia Bagg.

“Y cualquiera que diga lo que él dijo sobre el régimen cubano esta fuera de base”, añadió la congresista.

Sanders se proclama Socialista y critica duramente a los ricos, pero es millonario y cuenta con 3 mansiones en Estados Unidos. Sander quiere salud y educación gratis para todos pero no saber decir de donde sacara el dinero. También ha sido acusado de ser el peor capitalista en la forma de tratar a sus empleados.

Poco antes del mediodía del lunes, el senador cubanoamericano compartió incluso un video grabado en el auto mientras conducía, en el cual cuestiona severamente otra vez las palabras de Sanders. “El socialismo democrático suena bien. Pero no. Está basado en el marxismo”, dice.

En otro comentario escrito ya había manifestado que las promesas marxistas son en esencia una trampa.

“La principal promesa de todo marxista es que si entregamos parte de nuestras libertades individuales, el Estado nos dará más ‘seguridad’, como salud pública gratis y educación’, escribió Rubio. “Pero al final el marxismo no da ‘seguridad’ y usted carece de la libertad para hacer algo al respecto”.

Democratic Socialism sounds benign. It’s not. It’s built on Marxism. pic.twitter.com/VoFZlkSIgT

— Marco Rubio (@marcorubio) February 24, 2020





La analista de CNN Ana Navarro-Cárdenas, nacida en Nicaragua, coincidió en Twitter con Rubio al comentar la entrevista del senador demócrata en 60 Minutes.

“El régimen castrista lleva más de 60 años en el poder en Cuba sin elecciones libres”, dijo. “Han asesinado, encarcelado y torturado a miles. Confiscaron bienes, expulsaron a sacerdotes y monjas… Y seamos claros: los cubanos no se comunicaban exactamente por gruñidos. La mayoría ya sabía leer”.

Se refirió también a las opiniones de Sanders sobre Nicaragua.

“Yo estaba en segundo grado cuando los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua”, escribió Navarro-Cárdenas. “Adoptaron el modelo de educación cubano. Los libros y el currículo académico ensenaban adoctrinamiento ideológico. Los niños tenían que recitar consignas comunistas, revolucionarias, antiamericanas. Así es como el comunismo enseña a la gente a leer y escribir”.

Bernie Sanders y su historial de defender a dictadores Comunsitas:

Bernie Sanders no es ajeno a la controversia cuando se trata de comentarios sobre los enemigos de la Guerra Fría de Estados Unidos.

En 1972 le dijo a un grupo de estudiantes de secundaria de Vermont que las acciones de los Estados Unidos en Vietnam fueron "casi tan malas como lo que hizo Hitler".

Sanders, que tenía 31 años en ese momento, se postulaba como candidato para el Liberty Union Party, que era una rama del movimiento contra la guerra.

El entonces alcalde de Burlington elogió al difunto gobernante comunista cubano Fidel Castro durante una conferencia en 1986.

"Recuerdo estar muy emocionado cuando Fidel Castro hizo la revolución en Cuba", se ve a Sanders diciéndole a los estudiantes de la Universidad de Vermont en 1986.

"Parecía correcto cy apropiado que los pobres se alzaran contra los feos ricos".

Sanders también les dijo a los estudiantes que John F. Kennedy lo desilusionó tanto cuando se postuló para presidente a principios de la década de 1960 que quería "vomitar" debido a su postura anticomunista de línea dura.

Durante su intento fallido de derrotar a Hillary Clinton en las primarias demócratas en 2015-16, publicaron un vídeo de 1985 en el que se ve a Sanders alabar al dictador Fidel Castro.

En el vídeo de una entrevista realizada en 1985 en el condado de Chittenden, Vermont, se muestra a Sanders elogiando las políticas de Castro sobre educación, atención médica y sociedad en general.

En ese momento, Sanders había estado en un viaje reciente a Nicaragua para observar el sexto aniversario del régimen sandinista.

Sander también comparó al líder sandinista Daniel Ortega, que ahora es presidente de Nicaragua, con Castro.

"En 1961, [Estados Unidos] invadió Cuba, y todos estaban totalmente convencidos de que Castro era el peor tipo del mundo", dijo.

'Todo el pueblo cubano iba a levantarse en rebelión contra Fidel Castro.

'Olvidaron que él educó a sus hijos, les brindó atención médica, transformó totalmente la sociedad.

"Sabes, no decir que Fidel Castro y Cuba son perfectos, ciertamente no lo son, pero solo porque a Ronald Reagan no le guste esta gente no significa decir que la gente de estas naciones siente lo mismo".

De hecho, Sanders fue muy crítico con Reagan, que acababa de ser reelegido abrumadoramente para un segundo mandato el año anterior.

Antena305 y Martinoticias

24 de febrero 2020