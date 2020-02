Brad Pitt y Parasite los grandes triunfadores de los Oscar

La épica urbana “Parasite” del director Bong Joon-Ho continuó su dominio de la temporada de premios al llevarse el 9 de febrero el codiciado Oscar a Mejor película. Se trata del cuarto premio de la Academia para la cinta, con lo cual se convierte en la mayor ganadora de la gala.

La cinta está ambientada en la actual Corea del Sur y sigue a dos familias. Una de ellas muy acaudalada, la otra pobre. Ambas se encuentran en circunstancias únicas en una historia que pasa del humor al thriller de manera veloz y sin desentonar.



Para esta victoria “Parasite” venció a “Once Upon a Time in Hollywood” de Quentin Tarantino, “Little Women” de Greta Gerwig, “Ford v Ferrari” de James Mangold, "1917” de Sam Mendes, “Jojo Rabbit” de Taika Waititi, “Joker” de Todd Phillips, “Marriage Story” de Noah Baumbach y “The Irishman” de Martin Scorsese.

La victoria de “Parasite” sorprende, pues de acuerdo a los precedentes de otras premiaciones era otra historia la que parecía casi segura de ganar: “1917” de Sam Mendes.

La victoria de esta cinta también significa que Netflix se irá con las manos vacías en este certamen, luego de invertir fuertemente este año para llevarse la elusiva estatuilla de Mejor película, galardón que también se le escapó en la anterior edición del Oscar cuando postuló con “Roma” (2018) de Alfonso Cuarón.

La ceremonia de los Oscar comenzó como se anticipaba: con el premio para Brad Pitt como mejor actor de reparto por su trabajo en “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”).

La victoria del superastro del cine parecía asegurada, pues había arrasado con todos los galardones previos en la temporada. Es el segundo Oscar de su carrera; el primero lo recibió como coproductor de “12 Years a Slave” (“12 años escalvo”), coronada como mejor película en 2014.

“Me dijeron que tenía 45 segundos para hablar, que son 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo Pitt, haciendo alusión a las audiencias de la impugnación del presidente Donald Trump.

También expresó que el honor le había dado un motivo para reflexionar sobre su propio cuento de hadas en la industria del cine, desde que se mudó a Los Ángeles de Missouri. “Había una vez en Hollywood", dijo. Y les dedicó el honor a sus hijos, “que le dan color a todo lo que hago, los amo”.

Poco después Laura Dern se alzó con el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación de una abogada de divorcios en “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”).

Al igual que el año pasado, la ceremonia anual en el Teatro Dolby se realiza sin anfitrión. Janelle Monae abrió la gala en una réplica del estudio de Mister Rogers, cantando “A Beautiful Day in the Neighborhood”, y se acercó a Tom Hanks -nominado por su papel de Fred Rogers en la cinta homónima- para ponerle su sombrero de copa en la cabeza. Billy Porter la acompañó después en una versión de “Come Alive”.

Dos antiguos anfitriones de los Oscar, Chris Rock y Steve Martin, aparecieron en el escenario para dar el discurso inaugural. Martin lo calificó como “una increíble degradación”. Apuntó que algo faltaba entre los nominados a director este año. “¡Vaginas!", respondió Rock.

Momentos antes, en la alfombra roja, Natalie Portman lució una capa que llevaba escritos los nombres de las cineastas que no fueron nominadas, entre ellas Lulu Wang por "The Farewell" (“La despedida”), Greta Gerwig por "Little Women" (“Mujercitas”) y Mati Diop por "Atlantique". Spike Lee, quien realizó el documental sobre Kobe Bryant en 2009 “Kobe Doin' Work”, llegó en esmóquin con los colores de los Lakers y el número de la camiseta de Bryant, el 24, estampado.

Otras victorias parecen seguras: “1917” es la favorita a mejor película, mientras que Joaquin Phoenix y Renée Zellweger deben tener listos sus discursos de aceptación para las demás categorías de actuación.

Pero siempre hay espacio para sorpresas en los Premios de la Academia y una cinta en particular -el thriller surcoreano “Parasite” (“Parásitos”) de Bong Joon Ho- podría alzarse con el máximo honor y hacer historia como la primera cinta en lengua no inglesa en hacerlo.

Agencias

10 de febrero 2020