Brutal muerte de menor en Carolina del Norte conmueve a Estados Unidos

Sin mediar palabras y a quema ropa, Darius Sessoms de 25 asesino de un disparo a Cannon Hinnant de 5, cuando paseaba en su pequeña bicicleta en North Carolina. El asesino un delincuente que ha estado en prisión, fue acusado de homicidio en primer grado.

El padre del menor dijo que corrió hacia su hijo que se desplomo del disparo y solo quería abrazarlo, mientras que veía al asesino con la pistola en la mano lleno de rabia. Un crimen sin sentido que impacta a Estados Unidos y que se llevó la vida de este adorable menor. Los padres de Sessoms dice que pudo estar bajo efectos de alguna droga.

Austin Hinnant, el padre dijo que "no tiene idea" de por qué su vecino presuntamente atacó a su familia y asesino a su pequeño delante de sus dos hermanitas.

Darius Sessoms, de 25 años, que vive al lado con sus padres, está acusado del asesinato de Cannon Hinnant después que el impactante tiroteo del domingo dejó a la comunidad local estupefacta y a la policía en busca de cualquier tipo de motivo.

El desconsolado padre relato que ha vivido al lado de Sessoms y sus padres durante ocho años y, aunque no diría que eran amigos, no hubo "mala sangre" entre ellos y no hubo enfrentamientos previos.

14 de agosto 2020