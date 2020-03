Conmoción e indignación por la violación de una perrita en Cuba

En un país donde no se aplica casi nunca la justicia para los abusadores de animales, la violación de una perrita en La Habana, capital de Cuba, ha originado un ola de repudio en las redes sociales, pero poco se sabe de su abusador y si lo arrestaron.

El animalito fue violado por un hombre en Alamar, ciudad ubicada al norte de la Habana. Personas que protegen a los animales acudieron inmediatamente a su rescate. En las redes sociales el activista Javier Larrea Formoso, reporto el detestable incidente y rápidamente origino una ola de indignación y pedidos de justicia.

La perrita ha sido adoptada y se recupera satisfactoriamente, le ha puesto el nombre de Esperanza, por su batalla por la vida y por continuar dando amor a pesar de la salvajada que le hizo un ser humanos.

Javier Larrea, activista por los derechos de los animales la adopto y escribió en Facebook: Su nombre será #ESPERANZA: por creer y tener la esperanza de que un futuro mejor para ellos es posible".







No es la primera vez que esto ocurre en Cuba donde se no persigue este delito, y donde no existen leyes para la protección animal.

En el 2019 un usuario de Facebook publico fotos de brutales torturas a animales y no lo arrestaron hasta que el incidente llamo la atención de organizaciones protectoras de animales internacionales, fue en ese momento que la policía del régimen lo arresto.

4 de marzo 2020