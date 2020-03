Coronavirus: Trump declara el estado de emergencia nacional

El presidente Donald Trump declara esta tarde la emergencia nacional para enfrentar la crisis del coronavirus, informaron varios medios de comunicación.

Trump implenta la Ley Stafford que posibilita más ayuda federal para los estados y municipios del país.

“Otorgaremos 50.000 billones de dólares, una suma importante para los estados y municipios”,destaco en la presentación ante el país.



La emergencia nacional le facilita gobierno federal que se está asociando con Google y para apoyar las actualizaciones en el sistema de salud pública y el sistema de distribución de vacunas.



`` Me gustaría proporcionar una actualización al pueblo estadounidense sobre varias acciones nuevas y decisivas que estamos tomando que son un esfuerzo muy vigilante para combatir y finalmente derrotar al virus, hemos estado trabajando muy duro en esto. Hemos hecho un progreso tremendo ', dijo.

'Europa fue designada como el punto de acceso en este momento. Cerramos esa frontera hace un tiempo. Eso fue suerte, a través del talento o la suerte, lo que quieras. Pero a través de una acción muy colectiva y sacrificio compartido, determinación nacional, superaremos la amenaza del virus '.

"Al igual que nuestras acciones anteriores y muy agresivas con China, esta medida salvará innumerables vidas".

"Para implementar todo el poder del gobierno federal hoy declaro oficialmente una emergencia nacional, que son dos palabras muy importantes", destaco.

'La acción que estoy tomando abrirá el acceso a hasta $ 50 mil millones que es una gran cantidad de dinero para los estados y territorios, localidades. En cumplimiento de la orden, le pido a todos los estados que establezcan centros de operaciones de emergencia de inmediato.

Trump también instó a aquellos que no necesitan hacerse una prueba que no la tomen.

'No queremos que todos tomen esta prueba. Es totalmente innecesario. Esto pasará. Esto pasará.

Aun cuando recomendó no hacerse la prueba, anunció que vendrían más opciones de prueba.

'Estamos anunciando una nueva asociación con el sector privado para aumentar y acelerar enormemente nuestra capacidad para detectar el coronavirus. Queremos asegurarnos de que aquellos que necesitan un examen puedan hacerse un examen de manera muy segura, rápida y conveniente. Pero no queremos que las personas realicen una prueba si creemos que no deberían hacerlo. No queremos que todos se acaben y se lo lleven. Solo si ciertamente tienes síntomas '', dijo Trump, mientras estaba de pie en el Jardín de las Rosas rodeado de miembros de la fuerza especial de coronavirus.

"Esperamos que haya disponibles hasta medio millón de pruebas adicionales a principios de la próxima semana", agregó.

Y dijo que las pruebas de acceso estarán disponibles pronto.

'Hemos estado en conversaciones con farmacias y minoristas para que las pruebas de manejo estén disponibles en los lugares críticos identificados por los profesionales de la salud pública. El objetivo es que las personas puedan conducir y ser limpiadas sin tener que dejar su automóvil '', dijo.

Y anunció que Google está ayudando a la administración a crear un sitio web para ayudar a las personas a determinar si deben ser evaluadas.

'Quiero agradecer a Google. Google está ayudando a desarrollar un sitio web que se realizará muy rápidamente, a diferencia de los sitios web del pasado, para determinar si una prueba está justificada y facilitar la prueba en una ubicación conveniente cercana '', dijo Trump.

El presidente Trump no ha sido evaluado, a pesar de estar expuesto a personas que han estado en contacto con aquellos que dieron positivo por la enfermedad. Y los demócratas han criticado fuertemente a la administración por la falta de pruebas disponibles.

El presidente también pidió a todos los hospitales que 'activen su plan de preparación para emergencias para que puedan satisfacer las necesidades de los estadounidenses en todas partes'.

Describió otras tres acciones que su administración está tomando cuando el conteo de muertes en los Estados Unidos llegó a 41 y casi 2,000 personas han sido infectadas.

El presidente dijo que se implementará 'telesalud'.

'La capacidad de renunciar a las leyes para habilitar la telesalud, algo bastante nuevo e increíble que ha sucedido en un pasado no muy lejano. Te digo que lo que han hecho con la telesalud es increíble '', dijo. 'Número 2, la capacidad de renunciar a los requisitos de que los hospitales de acceso crítico limitan las camas a 25 y la duración de la estadía a 96 horas'.

También dijo que los hogares de ancianos y los hospitales podrían renunciar al requisito de estadía de tres días antes de la admisión.

"No se ahorrará ningún recurso, nada en absoluto", prometió Trump.

Además, Trump y sus compañeros líderes del G7 hablaron, según el presidente francés Emmanuel Macron, y realizarán una videoconferencia el lunes sobre la lucha contra la enfermedad.

'Luego de mi llamado con @realDonaldTrump y todos los líderes del G7, acordamos organizar una Cumbre de Líderes extraordinaria por videoconferencia el lunes en Covid-19. Coordinaremos los esfuerzos de investigación sobre una vacuna y tratamientos, y trabajaremos en una respuesta económica y financiera ', escribió Macron en Twitter.

El presidente anunció la conferencia de prensa luego de que informes de Brasil dijeron que el resultado de Bolsonaro fue positivo para coronavirus. Uno de los principales periódicos de Río de Janeiro, Journal O Dia, señaló a Tom Phillips de The Guardian, informó la noticia de la prueba positiva de Bolsonaro.

Bolsonaro, de 64 años, fue examinado por la enfermedad después de que su ayudante Fabio Wajngarten dio positivo.

Pero una segunda prueba que regresó el viernes mostró que el presidente dio negativo, según un comunicado en la página oficial de Facebook de Bolsonaro, que se suma a las preguntas y la confusión.

El Dr. Anthony Fauci, experto en coronavirus de la Casa Blanca, dice que el cierre completo de Estados Unidos está 'sobre la mesa' y advierte que la crisis en su peor panorama podría durar dos meses.

El Dr. Anthony Fauci, experto de equipo de Coronavirus de La Casa Blanca, dijo el viernes por la mañana que el estado actual de crisis en la nación duraría dos meses y que "todo está sobre la mesa" en términos de cuánto más graves pueden volverse las cosas.

En entrevistas con varios medios nacionales Fauci dio su sombría evaluación de lo que está por venir.

"Ciertamente va a empeorar antes de mejorar ... no hay duda de que aún no hemos alcanzado su punto máximo", dijo.

Entre tanto en España toma medidas drásticas ante la preocupante expansión del virus. Este viernes se elevó a 4.209 la cifra de contagiados en el país, que se consolida como el segundo más afectado de Europa después de Italia. Al menos 120 personas murieron ya producto de complicaciones derivadas de la enfermedad.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez declaro el estado de alarma. “La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus conocido como COVID-19 crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al gobierno de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministro adoptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana", dijo Sánchez.





En Madrid, ordenaron el cierre de bares, restaurantes y discotecas de toda la región.

En la capital, además de los centros lectivos, ya se han cerrado todas las instalaciones municipales, como los museos o los centros culturales o deportivos. En las últimas horas se ha sumado también la clausura de las zonas infantiles de los parques madrileños.

Hay 70 mil personas aisladas en 4 municipios en cuarentena por el aumento dramático de casos del coronavirus.

Noticia preocupante, varios personas que ya se han sanado de la enfermedad se quedan con problemas para respirar, algunos pierden entre el 20 y 30 % de su capacidad para respirar.

Los primeros estudios en pacientes que ya han sanado de la enfermedad muestran que algunos de ellos quedaron con función reducida de sus pulmones y tiene problemas para respirar cuando caminan rápido.

Hong Kong , Owen Tsang Tak-yin, director médico del Centro de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Princesa Margarita de Kwai Chung contó que los médicos han examinados a una docena de pacientes después de su recuperación y dos o tres de ellos tienen dificultades para retornar a su ritmo habitual.

“Tienen dificultades para respirar cuando caminan un poco más rápido”, explicó en una conferencia de prensa este jueves, según cuenta el South China Morning Post. “Algunos pacientes pueden tener una reducción de su capacidad pulmonar de entre el 20 y 30 % después de su recuperación”.

En America Latina Venezuela y Cuba reportaron sus primeros casos.

13 de marzo 2020