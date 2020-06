El desespero de Maduro por el arresto de su testaferro Alex Saab

El canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, señaló este domingo que Nicolás Maduro está tratando de negociar y “burlar a la justicia” tras el arresto de Alex Saab, señalado como testaferro del dictador venezolano, detenido en las últimas horas en Cabo Verde.

“Para Maduro es tan importante el tema de Alex Saab que inmediatamente se conoció la noticia de su captura, salió un avión de PDVSA con una comitiva con abogados para tratar de burlar la justicia. La dictadura busca impunidad”, indicó Borges, en declaraciones a W Radio.

El funcionario del equipo de Guaidó destacó que Saab era una pieza fundamental dentro de los soportes de Maduro, pues era el que llevaba la relación con Irán y quien manejaba toda la comercialización ilegal del oro.

LA DEA y el FBI planeaba darle un golpe de mano, siguiendo por satélite los movimientos de su flotilla de aviones que se mueven por Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán.

Y el viernes, a las 6:30 de la tarde (hora colombiana), uno de ellos aterrizó en uno de los aeropuertos de Cabo Verde –país insular de África–, cuyas autoridades fueron alertadas de que Saab tenía circular azul de la Interpol, para su localización, y una roja (que aún estaba fresca) para su arresto internacional.

“Sabíamos que iba a reunirse con una comisión de Irán para liberar un barco con gasolina retenido en la isla. Estábamos esperando que cometiera un error y lo cometió”, dijo una fuente federal. Y agregó que la tripulación del avión –G5000, de matrícula T7JIS– no lo reportó como pasajero, pero los investigadores sabían que iba ahí.

Para ese momento, agentes federales ya estaban en la isla con el propósito de evitar que el colombiano se les fuera de las manos, como pasó con el general (r) Hugo ‘Pollo’ Carvajal cuando lo capturaron en Aruba (2014) y luego en España (2019).

El sábado, hacia las 10 de la mañana, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, confirmó el arresto y el hecho de que estaba vinculado al proceso que se le sigue a Saab y a su socio Álvaro Pulido por el delito de blanqueo de capitales.

En efecto, una corte de Miami señala que, al menos desde 2011, Saab y su socio (conocido también como Germán Rubio Salas) están conspirando para lavar millones de dólares provenientes del negocio de las cajas de alimentos subsidiadas, conocidas como Clap. Además, que pagaron jugosos sobornos para la fabricación de casas subsidiadas. Incluso, en un video Saab aparece firmando un convenio entre Colombia y Venezuela, de ‘Misión Vivienda’.

Maduro tiene tres soportes: el de Cuba, que es el que le da todo el know how de dictadura, el de Irán ahora con la gasolina y apoyo político y el crimen organizado. Y (en) esos tres soportes Alex Saab era la pieza fundamental. Era testaferro personal de Maduro, su esposa y su familia, manejaba el negocio de la alimentación, del petróleo, las viviendas, la gasolina, la comercialización ilegal del oro”, aseveró Borges.

En las últimas horas, el régimen chavista trató de manera desesperada de frenar el traslado de Saab a Estados Unidos, y dijeron que tiene nacionalidad venezolana y viajaba en calidad de “agente” del gobierno para conseguir alimentso y medicinas, razón por la cual estaría protegido por la inmunidad diplomática.

La detención del colombiano, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con matricula venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja el diario ‘El Tiempo’.

Hace apenas tres días, la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarlo de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para blanquear millones de dólares en activos.

En la entrevista, Borges resaltó que la crisis en Venezuela es un foco de desestabilización para el mundo entero: “Lo que sucede a Venezuela no es una burbuja, no es algo que está en una capsula, sino una infección que afecta y desestabiliza a todo el mundo”. Por ello, sostuvo que espera que en el caso de Saab se logre la justicia esperada por todo el pueblo venezolano y reiteró que espera no ocurra lo del antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, que luego de ser capturado en Aruba, Maduro maniobro y logro su liberación.

Por último, Borges llamó a los colaboradores del régimen, civiles y militares, a que entiendan que esta batalla la va a ganar la justicia y que todavía están a tiempo de dar un paso para avanzar hacia una transición que restablezca la libertad y la democracia para todos los venezolanos.

Agencias

14 de junio 2020