Elizabeth Warren abandona la contienda, se quedan Biden y Sanders

Elizabeth Warren abandona la campaña presidencial este jueves después de no poder ganar ningún estado en las primarias demócrata, incluso no pudo ganar en su estado natal de Massachusetts.

Ella anunció su decisión en una llamada con su personal, agradeciéndoles su trabajo.

'Sé que cuando partimos, esta no era la llamada que siempre quisiste escuchar. No es la llamada que siempre quise hacer. Pero me niego a dejar que la decepción me ciegue, o a ti, a lo que hemos logrado. No alcanzamos nuestro objetivo, pero lo que hemos hecho juntos, lo que ustedes han hecho, ha marcado una diferencia duradera. No es la escala de la diferencia que queríamos hacer, pero es importante, y los cambios tendrán repercusión en los próximos años '', dijo.

Su decisión significa que la contienda es de dos entre Biden, de 77 años, y Sanders, de 78, con Biden actualmente por delante gracias a su dramático Súper Martes de regreso.

El presidente Trump, quien la calificó de "muy egoísta" por quedarse en la carrera, alegando que lo hacía para evitar que Sanders ganara la nominación, escribió en Twitter que "TRES DÍAS ES DEMASIADO TARDE".

Trump escribio: Elizabeth "Pocahontas" Warren, que no iba a ir a ninguna parte excepto a la cabeza de Mini Mike, acababa de abandonar la Primaria demócrata ... TRES DÍAS TARDE. Le costó a Crazy Bernie, al menos, Massachusetts, Minnesota y Texas. ¡Probablemente le haya costado la nominación! Llegó tercero en misa '', escribió en Twitter.

5 de marzo 2020