Esos trabajos volverán, reacciona Trump a impactantes cifras de desempleo

Poco tiempo después de conocerse las impactantes cifras del desempleo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reacciono afirmando que “todos esos trabajos volverán”, en una entrevista con FoxNews.

“No es una sorpresa, ni los demócratas me culpan por eso”, fue la primera reacción del mandatario cuando los periodistas le preguntaron por la cifra que acababa de difundirse. “Nosotros creamos la mejor economía en la historia del mundo. Los mejores números de empleo, en la bolsa y en todos los aspectos. Éramos la envidia del mundo. Pero vinieron y me explicaron: ‘Señor, hay que apagarlo. Hay que cerrar el país’. Tenían razón, porque si no lo hubiera hecho habríamos perdido 2 millones de personas, 2,5 millones o incluso más”.

El desempleo en Estados Unidos registró el mayor salto de su historia por la pandemia de coronavirus en abril, con la perdida de 20,5 millones de empleos.





El Departamento de Trabajo informó este viernes que el 14,7% de la fuerza laboral está desocupada, 10 puntos más que en marzo, cuando se había reportado un 4,4 por ciento. Nunca antes se había producido un incremento de esa magnitud en tan poco tiempo. La cifra resulta incluso más impactante cuando se la compara con el 3,5% de febrero, que había sido la más baja en 50 años.



“El cierre fue algo artificial, así que todos esos trabajos volverán y muy pronto. El año que viene va a ser fenomenal”, afirmó Trump. “Será un año récord, o casi. Hay mucha energía. Tenemos a más de 30 estados que están empezando a volver. En el tercer trimestre tendremos una transición, el cuarto va a ser muy bueno y el año que viene va a ser uno de los mejores que hemos tenido. A menos que venga alguien a duplicar o triplicar los impuestos, como quiere ‘el soñoliento Joe’ (por Joe Biden, candidato presidencial demócrata). No tiene idea de lo que está haciendo”.

Agencias

8 de mayo 2020