Estudiante israelí es victima de repudiable ataque anti judío en el metro de Nueva York

Una estudiante universitaria de Israel denuncio que fue sometida a una diatriba antisemita "perturbadora" y fue atacada físicamente en el metro de la ciudad de New York la semana pasada, cuando una pasajera de la raza negra se molestó después de que le pidieran que moviera sus maletas.

El incidente ocurre poco tiempo después del brutal tiroteo contra la comunidad judía en New Jersey

"Me hace sentir muy humillada y triste que el antisemitismo aún exista", dijo a Fox News Lihi Aharon, quien emigró a los Estados Unidos desde una aldea en las afueras de Tel Aviv en 2013.

Aharon le dijo a Fox News que le había pedido a Ali que moviera sus cosas porque estaba ocupando tres asientos en un tren "lleno", pero ella se negó. Aharon dijo que había un asiento disponible frente a Ali, por lo que se sentó.

"Me senté al lado de un hombre judío visiblemente ortodoxo ", dijo Aharon a Fox News. "Tenía barba y yarmulke y también resultó ser israelí".

"Ella le gritaba y le gritaba: ' [Dios es grandioso] Ala es Grande y" Alá te matará "," judíos desagradables ", y citaba cláusulas del Corán " cuando ves a un judío tienes matarlo 'y ella usó mucha blasfemia ”.

La victima dijo que la mujer enfurecida uso mucha blasfemia contra los judíos.

Ella agregó: "Estaba hablando en hebreo, así que sabía que era judío".

Aharon dijo que inmediatamente sacó su teléfono y que algunos de los comentarios fueron capturados en video.

En el video, se puede escuchar a Ali gritando frases que incluyen: "Eres un maldito judío" y "apestas a un judío".

"Después de unos minutos se levantó y golpeó mi teléfono, se acercó y golpeó mi teléfono, y le dije a mi amiga, 'Grabe esto', le digo en hebreo, 'Grabe esto' y mi amiga comenzó a grabar y luego golpeó el teléfono de mi amiga de sus manos dos veces ", dijo Aharon a Fox News.

"Luego vino a mí, corrió hacia mí y me señaló la cara y luego me agarró la cara, como si estuviera tratando de arrancarme el rostro y me rascó con tanta fuerza que me empezó a sangrar".

Aharon dijo que presionó el botón de emergencia en el metro y le pidió a la gente que llamara al 911.

Ella le dijo a Fox News que después de que Ali fue arrestada, ella seguía gritando frases similares, "muchas blasfemias, palabras realmente desagradables".

Aharon dijo que necesitaba atención médica para el "corte muy profundo" en su rostro, pero



La mujer fue arrestada poco tiempo después.

“Siento que últimamente el antisemitismo está levantando su fea cabeza en todo el mundo, no solo en Nueva York. Yo, como estudiante, lo veo en los campus universitarios todo el tiempo ”, dijo Aharon a Fox News.

La anti judía ha sido acusada de asalto, según la policía de Nueva York.

Una portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan dijo que no pueden comentar sobre posible cargos de odio o pendientes en esta investigación.

La abogada de Aharon, Ziporah Reich, le dijo que acompañará a Aharon a su próxima cita con el fiscal de distrito asistente de delitos de odio.

"Confiamos en que una vez que la oficina del Fiscal de Distrito obtenga todos los hechos y complete su investigación, procesará este crimen como el crimen de odio que es", dijo la Fiscalia.

18 de junio 2019