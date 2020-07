Gobernador de Florida no ordenara otro cierre

El gobernador de la Florida Ron DeSantis, dejo claro el jueves que no considera cerrar o restringir a los negocios porque la realidad que estamos viendo es que las infecciones no provienen de ese sector sino de contagios en el hogar y entre familia y amigos.

El anuncio lo hizo en una conferencia de prensa en el centro médico Health First en la ciudad de Melbourne, donde hizo llamados a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

El gobernador también estableció que en todo el estado no serán penalizadas las personas que decidan no mantenerse en casa, usar una cobertura facial y tener distanciamiento social. “Seguiremos aconsejando pero no impondremos penalidades criminales, no creo que eso sea efectivo”, expresó DeSantis.

Pero los alcaldes y líderes políticos de los condados Broward y MiamiDade no piensan así y si están penalizando con multas a las personas que no usen mascarilla o no mantengan la distancia social.

Sobre supuestos casos en que personas que no se hicieron la prueba de coronavirus y reciben un resultado positivo, dijo que no se encontraron ejemplos o evidencia de que la situación sí se estuviera presentando.



Las denuncian realizadas por residentes del estado, aseguran que habrían llenado los papeles para hacerse la prueba pero que por la larga espera o porque cambiaron de opinión, no se la llegaron a realizar.

“Invitamos a que quienes tengan evidencia, la entreguen. Queremos llegar al fondo de esto”, expresó DeSantis.

13 de julio 2020