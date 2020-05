La historia del perrito en Wuhan que espero tres meses por su amo fallecido

Un perro de Wuhan en Wuhan, China, se ha convertido en viral y muchos se han conmovido con su historia, espero a su amo por tres meses en un hospital de esa ciudad que había muerto de coronavirus a los 5 días de ingresar al hospital.

El animalito, de raza mestiza, llegó al hospital con su dueño el pasado mes de febrero, pero 5 días después su amo fallecido justo en el momento que más fallecimientos se producían por la mortal enfermedad.

El perro de siete años, no obstante, se mantuvo en la entrada del centro médico esperando reencontrarse con su dueño.

Los trabajadores de la clínica empezaron a alimentarlo.

El pasado 13 de abril, la propietaria de un mercado en el primer piso del edificio donde se encuentra el hospital, reabrió su comercio, lo vio y comenzó a darle alimentos.

La mujer le dijo a la prensa que cuando se enteró de que el dueño del perro había muerto, trató de llevarlo lejos del hospital, pero fue en vano. Él siempre volvía a la clínica para reencontrarse con su dueño.

“Me dijeron que el dueño de Xiao Bao, un pensionista, fue ingresado por coronavirus. Luego falleció, pero Xiao Bao no lo sabía y se quedó en el hospital esperándolo, por eso comencé a cuidarlo, el me despedía todos los días, y después me esperaba al otro día cuando abría el negocio.

Pero poco después el hospital comenzó a recibir quejas por la presencia del perrito en los pasillos, esto obligo a la mujer a ponerse en contacto con una organización que cuidado los animales que lo recogió, lo atendieron con un veterinario y ahora está viendo cual es el mejor candidato para adoptarlo.

El refugio ha recibió múltiples llamadas para adoptar al fiel perrito, que de nuevo deja probado lo fieles e incondicionales que son con sus amos, sin importan si son ricos, pobres, ancianos o jóvenes, para ellos lo representan todo.

26 de mayo 2020