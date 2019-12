La inteligencia de Bolivia impiden que encapuchados entren a embajada de México

El vídeo del extraño esta siendo compartido en redes sociales, donde sospechan que el algo planificado para culpar al gobierno.

“El confuso incidente tuvo lugar cuando una vagoneta y un automóvil pretendían pasar el cordón de seguridad de la Policía Boliviana que existe en el sector, aspecto que fue alertado por los vecinos”, indicó El Deber.

“Inteligencia los interceptó, quiso recabar sus datos, se pusieron agresivos y escaparon del lugar. Nosotros solo estamos atentos ante cualquier tipo de contingencia, esto sucedió en la Embajada y no en la residencia”, dijo Julio Cordero, comandante departamental de la Policía.



¿Que pretendian hacer estos encapuchados? ¿Acaso querian realizar un caso de terrorismo como el invento del hotel las Américas pa luego culpar al gobierno de transición? ¿Acaso un autorapto a los criminales q MX está protegiendo? Inventarse alguna muerte? ¿¡Que!? #PititaTwittera https://t.co/TAimTrjfja

December 27, 2019

El episodio se da en medio de una creciente tensión diplomática entre Bolivia y México, después de que este último anunciara que denunciará al país suramericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el asedio a su embajada en la capital boliviana. El gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, por su parte, negó el supuesto asedio y aseguró que el refuerzo de la seguridad fue solicitado por la misma Embajada.

Actualmente, nueve personas, ex autoridades del MAS, se encuentran tramitando su asilo mientras están dentro de espacios diplomáticos de México. Cuatro de ellas tienen órdenes de aprehensión, como ser los ex ministros Wilma Alanoca y Juan Ramón Quintana, el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el ex director de la Agetic, Nicolás Laguna.

27 de diciembre 2019