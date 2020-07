Si los números no cambian, pudieran ordenar otro cierra en MiamiDade

"Miami es ahora el epicentro del virus", señaló la doctora Lilian M. Abbo, especialista en enfermedades infecciosas de la red médica de University of Miami, así lo determinaron médicos expertos que dialogaron, a través de una conferencia junto al alcalde condal, Carlos Giménez, sobre la seria situación sanitaria que afecta el sur de la Florida.

"Lo que vimos en Wuhan [China, donde surgió el virus] hace cinco meses, es lo que estamos viendo ahora aquí", subrayó la especialista.

En Miami-Dade se registraron en las últimas 24 horas 3.269 casos nuevos y 4 muertes por COVID-19, lo que significa que desde el 1 de marzo 67.713 personas se han contagiado y 1.143 han fallecido en este condado del sur de Florida con unos 2,8 millones de habitantes.

Detrás están Broward y Palm Beach, también en el sureste de Florida, con 31.484 contagiados y 464 fallecidos y 21.806 y 611, respectivamente.

Varios alcaldes se reunieron en el sur de la Florida para trazar una estrategia ante el aumento dramático del covid19 en la zona.

El alcalde de Miami Francis Suarez dijo que si continúan los números actuales tendrán que cerrar, el alcalde del condado MiamiDade Carlos Gimenez se expreso en el mismo sentido.

Suarez destaco que aunque cierren bares y discotecas, las fiestas privadas continúan y están aumentando los casos.

La realidad es que nunca vamos a poder controlar a todos y cada uno de los residentes”. y subrayo que la “responsabilidad personal” es vital para contener la pandemia. “Si la recomendación es que no se realicen reuniones de muchas personas, por más que mantengamos cerrados bares y discotecas, si las personas hacen fiestas en sus casas, el virus se va a seguir esparciendo. Como aquí no hemos visto las imágenes de terror que se vieron en sitios como Nueva York, con hospitales desbordados y cadáveres en las calles, algunos creyeron que el virus ya no existe. Pero el virus está aquí, afectándonos más que nunca”, enfatizo Suarez



El alcalde de Miami expreso a los medios que el otro problema grande de Miami tiene que ver con que la mayor parte de los contagios se están dando entre familiares dentro de un mismo hogar. Las cifras oficiales dicen que el 36 por ciento de los contagios se da de este modo.

“Para el momento en el que una persona se entera que es positivo, ya ha contagiado al resto de su familia”, confirma Suarez. “Muchos no tienen espacio en sus hogares para aislarse, por eso estamos viendo la posibilidad de utilizar hoteles para proveer de lugar a quien necesite aislarse y no pueda hacerlo en su propia casa”.

Suarez continuo diciendo que las próximas semanas serán clave para Miami, pueden ser las que comiencen el camino a la recuperación o las que decreten el colapso del sistema sanitario.

Hasta que no haya una vacuna, nuestra mejor arma es la comunicación. Explicarle a la gente lo que está ocurriendo, pedirles que colaboren respetando las reglas y apoyando a nuestros hospitales”. explico el alcalde de Miami.

En cuanto a la economía destaco que el cierre de nuevo seria una opción nuclear.

“Todos trabajamos incansablemente para lograr que la situación mejore. Hasta que no haya una vacuna, nuestra mejor arma es la comunicación. Explicarle a la gente lo que está ocurriendo, pedirles que colaboren respetando las reglas y apoyando a nuestros hospitales”. explica el alcalde.





Por su parte el de MiamiDade Giménez, habló hoy de la gravedad de la situación pero no anunció nuevas medidas de contención del virus, aunque apeló a la responsabilidad de la población y a la necesidad de cambiar de hábitos.

Suárez, que se enfermó de COVID-19 y estuvo en cuarentena al inicio de la pandemia en Florida, dijo que los hospitales de la ciudad “están sintiendo la presión” y hay “muy poca capacidad en nuestras UCI”.

“Es posible aumentar esa capacidad, pero es algo realmente preocupante. Acabamos de pasar la barrera del mayor número de respiradores en la historia de este virus y eso también es preocupantes porque es un indicador de que la tasa de fallecidos puede ir en aumento también”, agregó.

No hay duda, según Suárez, que el número de muertes irá “ligeramente hacia arriba después de la siguiente semana o la próxima, es algo que esperamos y que muy probablemente será una realidad”.

DISPONIBILIDAD HOSPITALARIA

Se sabe oficialmente que en todo el estado se han producido al menos 18.498 ingresos hospitalarios desde el 1 de marzo a causa de la pandemia, pero las autoridades no informan puntualmente de cuantas personas hay hospitalizadas cada día.

De acuerdo con cifras estatales, solo el 18,57 % de las plazas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos en Florida están libre, y un 39,46 % de las pediátricas.

En Miami-Dade, los porcentajes bajan al 16,26 % y el 18,29 %, respectivamente.

En condados pequeños y poco poblados de Florida, como Escambia, el porcentaje de ocupación de plazas en la UCI es del 97 %.

En cuanto a camas hospitalarias en general, de las 46.171 existentes en Florida están libres 13.764, según los datos de la Agencia para la Administración del cuidado de la Salud en Florida.

Algunos especialistas, como Jill Roberts, del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida, ven motivos para la esperanza en el descenso de la tasa de casos positivos respecto al total de pruebas realizadas en un día.

El miércoles pasado, esa tasa era del 18 % a nivel del estado y la cifra de hoy, con base en las pruebas conocidas el domingo, es del 11,4 %, algo que puede indicar una estabilización de los contagios.

Desde el 1 de marzo se han realizado pruebas a 2,64 millones de personas en Florida y de ellas un 10,7 % han dado positivo, pero la cifra importante para conocer la realidad de la enfermedad es el porcentaje de positivos en cada día.

En Miami-Dade este último indicador está ahora en el 20,2 %.

Agencias y Antena305.com

14 de julio 2020