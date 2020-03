Nashville amanece conmocionada por paso de ​dos tornados, hay 19 muertos

La ciudad de Nashville, en Tennessee amanece conmocionada por el paso de al menos dos tornados que arrasaron unos 40 inmuebles en el centro de la ciudad, la madrugada del martes, matando a por lo menos 19 personas, informaron las autoridades.Los tornados dejaron sin hogar a cientos de personas.

La luz del día reveló un panorama desolador: paredes y techos derrumbados, cables eléctricos rotos y grandes árboles partidos. Cerraron las escuelas, los tribunales y el transporte público y algunos centros de votación fueron reubicados apenas horas antes de celebrarse las primarias demócratas en el estado.

La cifra de muertos saltó a 19 el martes, dijo la portavoz de la oficina de manejo de emergencias de Tennessee, Maggie Hannan, después de que la policía y los bomberos pasaron horas rescatando sobrevivientes y recuperando cuerpos de los inmuebles destrozados.

Es desgarrador. Hemos tenido pérdidas de vidas en todo el estado ", dijo el gobernador Bill Lee. Ordenó a todos los trabajadores estatales no esenciales que se quedaran en casa. Tomó un vuelo en un helicóptero para examinar los daños.

Los tornados fueron generados por una línea de tormentas severas que se extendió desde las cercanías de Montgomery, en Alabama, hasta el oeste de Pensilvania.

En Nashville, un tornado arrasó áreas que se vieron renovadas por un reciente auge de la construcción. Germantown y East Nashville son dos de los barrios más modernos de la ciudad, con restaurantes, locales con música y complejos de apartamentos de alta gama.

“Los perros comenzaron a ladrar antes de que sonaran las sirenas, sabían lo que venía”, opinó Paula Wade, una residente de East Nashville. "Luego escuchamos un sonido como rugido... Algo me hizo sentarme en la cama, y algo pasó volando a través de la ventana justo por encima de mi cabeza. Si no me hubiera movido, habría tenido la cara llena de vidrios”.

Uno de los tornados tocó tierra en el centro de la ciudad y según informes causó estragos en una franja de unos 16 kilómetros (10 millas) de distancia. Causó daños fuertes en los suburbios al este de Nashville, Mt. Juliet, Lebanon, Hermitage y otras localidades.

“Nuestra comunidad ha sido impactada severamente”, tuiteó el Departamento de Policía de Mt. Juliet. Hubo gran cantidad de personas heridas y viviendas dañadas, agregó. “Seguimos buscando a las personas lastimadas. Quédense en sus casas si pueden”, exhortó el departamento.

Un video publicado en Internet desde el sector este de Nashville muestra un tornado claramente delineado atravesando la ciudad vertiginosamente. Destellan relámpagos en medio de la oscuridad y se escucha el rugido del viento.

En las redes sociales abundaban fotos de construcciones derribadas, cables enmarañados y estructuras reducidas a escombros. En una foto se ve parte de una cerca que cayó encima de un automóvil. Otra mostraba una habitación sin techo ni paredes, por lo que podían verse cajas sobre unos estantes.

Policías y bomberos acudieron a unos 40 inmuebles derrumbados en la zona metropolitana de Nashville, informaron las autoridades.

Moment of impact. Photojournalist Dan Blommel shot this video as a tornado hit Nashville this morning. Two people are sadly now confirmed dead. pic.twitter.com/SvZkKo2fZI

— Chris Conte (@chrisconte) March 3, 2020





El aeropuerto John C. Tune en el oeste de Nashville, “sufrió daños significativos debido al clima inclemente”, informó la vocera Kym Gerlock en un comunicado. Varios de los hangares han sido destruidos y los cables eléctricos cayeron, añadió, aunque dijo que no había reportes de gente lastimada. Pidió a los habitantes mantenerse alejados del aeropuerto hasta nuevo aviso.

Fuente AP

3 de marzo 2020