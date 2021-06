Nuevos videos de cosas extrañas sobre nuestros cielos y en zonas restringidas en EE.UU.

Se filtró un nuevo video que muestra al personal naval de los Estados Unidos teniendo un encuentro cercano con un ovni, esta vez un objeto esférico que realiza un descenso controlado y se introduce en el océano.

El objeto fue filmado por una cámara a bordo del USS Omaha mientras navegaba frente a la costa de San Diego en julio de 2019.

Se pudo escuchar a dos miembros de la tripulación no identificados exclamar: 'Vaya, salpicó', después de que la pelota hizo un vuelo controlado sobre el océano, salpicó el agua y desapareció bajo el océano.

Se publicó el mismo día que un piloto de la Marina de los EE. UU. contó cómo él y sus colegas veían ovnis en la costa de Virginia con tanta regularidad que se acostumbraron a la presencia de aviones ultra capaces.

El exteniente de la Armada Ryan Graves, quien se refiere a los ovnis como fenómenos aéreos no identificados (UAP), los llamó una amenaza para la seguridad nacional en una entrevista con 60 Minutes que se transmitirá el domingo.

Él y sus colegas vieron los objetos cientos de veces en el espacio aéreo protegido entre 2015 y 2017, y también registraron un encuentro frente a la costa de Jacksonville, Florida, durante el mismo período de tiempo.

El informe de 60 Minutes se produce cuando se espera que el gobierno publique un informe en junio sobre avistamientos de ovnis.

El senador Marco Rubio pidió el análisis detallado después de ver informes clasificados sobre UAP mientras era el jefe del Comité de Inteligencia del Senado y le pidió al Director de Inteligencia Nacional un informe sin clasificar.

Ex funcionarios respetados del gobierno han admitido que los avistamientos son creíbles y que se desconoce el origen de los ovnis.

John Ratcliffe, ex director de inteligencia nacional, le dijo que estos no son solo relatos de testigos presenciales, son videos y mediciones tomadas después de 'múltiples sensores que están detectando estas cosas'.

Cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de la Fuerza Aérea, o que han sido recogidos por imágenes satelitales, que francamente se involucran en acciones que son difíciles de explicar, movimientos que son difíciles de replicar, para los que no tenemos la tecnología, o viajar a velocidades que exceden la barrera del sonido sin un boom sónico '', dijo.

Las imágenes fijas de ese video se publicaron por primera vez en abril cuando el Pentágono confirmó que un conjunto de imágenes y videos que mostraban objetos voladores no identificados que zumbaban sobre los buques de guerra de la Marina frente a las costas de California en 2019 `` fueron tomados '' por militares.

Se pudo escuchar al personal exclamando emocionado cuando el objeto hizo un descenso gradual y controlado hacia el Océano Pacífico, antes de desaparecer en el agua en medio de chapoteo..

No se ha dado ninguna explicación para el objeto esférico ..

Una de las imágenes parece ser un objeto en forma de pirámide, mientras que se cree que otras son drones o globos; sin embargo, la Marina los ha catalogado como desconocidos.





En un comunicado, un portavoz del Pentágono le dijo a Mystery Wire: 'Puedo confirmar que las fotos y videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina. La UAPTF ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso '.



La confirmación se produjo una semana después de que el almirante Michael Gilday, el jefe de operaciones navales, admitiera que no tiene idea de dónde se originó el enjambre de misteriosos drones con forma de Tic Tac que amenazaron a cuatro destructores estadounidenses en julio de 2019.

Gilday dirigió una investigación sobre el incidente en el que un grupo de lo que algunos han llamado vehículos aéreos no tripulados (UAV) persiguieron a los destructores hasta 100 millas náuticas frente a la costa de California.

Los registros de vuelo revelaron que hasta seis aviones misteriosos invadieron los buques de guerra cerca de un área de entrenamiento sensible en las Islas del Canal a velocidades de hasta 40 mph y con una mayor maniobrabilidad que los drones militares estadounidenses.

Cuando se le preguntó directamente si la Marina había confirmado la identidad de los drones en un evento mediático, Gilday respondió: 'No, no lo hemos hecho'.

The Drive reveló en febrero que los buques de guerra de la Armada de los EE. UU. Estacionados frente a la costa de Los Ángeles se habían encontrado con enjambres de drones misteriosos, que los perseguían a alta velocidad con poca visibilidad.

El medio obtuvo libros de registro de barcos y correos electrónicos internos de la Armada en virtud de la Ley de Libertad de Información, y descripciones de testigos presenciales del personal a bordo, para establecer que los UAV tenían una capacidad aeronáutica mucho mayor que cualquier avión no tripulado conocido anteriormente.

El escuadrón de cazas F / A-18 de Graves vio los objetos esféricos 'maniobrables' volando en el espacio aéreo restringido cerca de Virginia Beach casi todos los días desde 2015 hasta 2017, dijo.

Francamente, estoy preocupado. Ya sabes, si estos fueran aviones tácticos de otro país que estuvieran colgando allí, sería un problema enorme '', dijo Graves a 60 Minutes.

Pero debido a que se ve un poco diferente, no estamos dispuestos a mirar el problema de frente. Estamos felices de simplemente ignorar el hecho de que estos están ahí afuera, observándonos todos los días '.

Dijo que los pilotos que han presenciado lo que el gobierno llama "fenómenos aéreos no identificados" han especulado que podrían ser cualquier cosa, desde una tecnología secreta de los Estados Unidos hasta un avión espía enemigo.

Graves también admitió que el avión podría ser algo completamente diferente.

Éste es un tema difícil de explicar. Tienes rotación, tienes grandes altitudes. Tienes propulsión, ¿verdad? No sé. No sé qué es, francamente '', dijo Graves a 60 Minutes mientras veía uno de los videos sin clasificar.

"Yo diría, ya sabes, la probabilidad más alta es que sea un programa de observación de amenazas".

El medio señaló que Graves no descartó la posibilidad de que pudieran ser algún tipo de tecnología rusa o china.

Luis Elizondo, un exfuncionario del Departamento de Defensa, dijo a 60 Minutes que los UAP parecen tener tecnología 'muy superior' a cualquier cosa que Estados Unidos tenga actualmente en su inventario conocido.

"Imagínese una tecnología que pueda hacer de 600 a 700 fuerzas G, que pueda volar a 13.000 millas por hora, que pueda evadir el radar y que pueda volar por el aire y el agua y posiblemente por el espacio", dijo Elizondo.

Y, por cierto, no tiene signos obvios de propulsión, no tiene alas, no tiene superficies de control y, sin embargo, puede desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra. Eso es precisamente lo que estamos viendo '.

15 de mayo 2021