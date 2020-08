Pentágono crea unidad especial para investigar los OVNIs

El Pentágono cada vez aumenta su pronunciamiento sobre los objeto voladores no identificados que nadie sabe su origen y ya son muchas las voces de reconocidos investigadores que coinciden en decir que no son de este mundo. El anunció del viernes sobre la creación de una unidad encargada de estudiar oficialmente objetos voladores no identificados, u ovnis, se enfocará en detectar posibles maniobras de espionaje lideradas por adversarios de Estados Unidos.

Con la creación de la “célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados” aprobada el 4 de agosto y que estará a cargo de la Marina, se pretende “comprender mejor la naturaleza y origen” de estos fenómenos, dijo Susan Gough, portavoz del Departamento de Defensa, en un comunicado.

Para el Ejército estadounidense los “fenómenos aéreos no identificados” no tienen nada que ver con los potenciales hombres verdes, sino más bien con adversarios muy reales de Estados Unidos.

Washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de China, a través de drones u otros medios aéreos.

La misión de la nueva unidad del Pentágono es “detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional”, dijo la portavoz.

El Pentágono "toma muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros centros de entrenamientos o en nuestro espacio aéreo, y revisa todos los informes", agregó.

El Senado de Estados Unidos se interesó en las actividades del Pentágono en esta área en junio, confirmando así oficialmente la existencia de un grupo de trabajo informal sobre este tema. La nueva unidad formaliza las operaciones de estos soldados y permitirá al Congreso monitorear más de cerca la actividad.

“Tenemos cosas que sobrevuelan nuestras bases militares y los lugares donde realizamos ejercicios militares, y no sabemos qué son y no son nuestras, así que me parece una pregunta legítima”, explicó el presidente del comité, el senador republicano por Florida Marco Rubio, a la cadena WFOR-TV el pasado mes de julio. “Sinceramente”, añadió, “preferiría que fueran extraterrestres en lugar de rusas o chinas, porque ello implicaría que han dado un salto tecnológico”.

El Pentágono hizo publico tres vídeos tomados por pilotos de la Marina en Abril que muestran encuentros en vuelo con lo que parecen ser ovnis. Uno de estos videos, todo en blanco y negro, data de noviembre de 2004 y otros dos de enero de 2015.

El Pentágono ya había estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado lanzado a instancias del exs enador demócrata por Nevada Harry Reid de Nevada. Dicho programa fue lanzado en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, tras llegar a la conclusión de que había otras prioridades, más elevadas, que necesitaban de la financiación que requería el proyecto.

Fuente AFP