Despiden a la editora de #NYT que sintió escalofríos de efusividad por Biden

Cuando la toma de posesión un presentador de CNN afirmó que tuvo una visión de los brazos del presidente abrazando a EE.UU. a la luz del monumento de Lincoln, y una editora de The New York time confesó a haber experimentado escalofríos cuando Biden aterrizó en la base aérea Andrews en la víspera de su toma de posesión.

Podrán estos medios ser objetivos con tantos escalofríos y visiones ??, es la pregunta que circulo rápidamente en las redes sociales, donde arreciaron las críticas hacia estos medios que favorecen abiertamente a los líderes del partido Demócrata.

Los escalofríos de la editora pro Biden le costaron el puesto, el periódico de amplia tendencia hacia la izquierda y que ha sido acusado de amordazar a las voces conservadoras, no le quedo otro camino que despedir a su electrizada editora.



Según los informes, The New York Times canceló el contrato de la editora después de que ella tuiteó que tenía `` escalofríos '' al ver a Joe Biden aterrizar en la base conjunta Andrews el día antes de la inauguración y criticó a Trump por no enviarle un avión del gobierno.

Lauren Wolfe tuiteó el martes: 'Biden aterrizando en Joint Base Andrews ahora. Tengo escalofríos.

'La mezquindad del gobierno de Trump al no enviar un avión militar para llevarlo a DC como es tradición es mortificante.

"Infantil", escribió.

Desde que Biden tomó posesión el miércoles e incluso antes, algunos medios de comunicación han relajado su imparcialidad para darle la bienvenida a él y a su administración con los brazos abiertos..

La efusión no hará nada para restaurar ningún tipo de confianza en los medios de comunicación entre los votantes republicanos que se han visto apagados por la implacable cobertura anti-Trump de los últimos cuatro años, expresaron los críticos de la parcialidad de los grandes medios norteamericanos.

Las críticas calificaron la cobertura de CNN sobre Biden como la de un medio estatal, y no privado.

21 de Enero 2021

La revista norteamericana Jacobin se ha convertido en viral con esta portada que pinta al presidente Joe Biden como Dios, y lo hace a manera de sátira.

