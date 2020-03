Se normalizan las pruebas para detectar el coronavirus en MiamiDade

En el condado MiamiDade, el foco principal de contagiados en la Florida, han comenzado a reportar normalidad con los test para detectar el coronavirus.

Un matrimonio residente en el suroeste del condado, le narro a Antena305.com que el hombre comenzó a presentar tos seca y pitillo a la hora de respirar, ante la duda de si estaban enfermo llamaron a su médico de cabecera, que les hizo varias preguntas para establecer si eran candidatos para realizar el test, tras contestar las preguntas de rigor, el galeno les recomendó ir a emergencia del Hospital Baptist ubicado en el 8900 North Kendal Dr.

Previamente el empleador del hombre lo envió para casa, recomendándole que regresara cuando se hicieron la prueba para descartar que no tuviera el Covid19.

Cuando arribaron a emergencia los pasaron de inmediato para la parte trasera del centro médico donde tienen desplegada una carpa, ahí le asignaron un número y les sentaron guardando una distancia.

El matrimonio nos relató que tras responder las mismas preguntas que les hizo el medico primario y hacer un chequeo de fiebre, procedieron a hacer el test.

La espera duro tan solo 30 minutos, después les explicaron que fueran a casa y se aislaran por dos semanas, que en los próximos 5 a 7 días les llamarían para conocer los resultados.

La pareja está siguiendo las indicaciones y permanecen sin recibir a nadie, pero aseguran que no están contagiados porque ninguno presenta síntomas de la enfermedad, y al parecer son síntomas de asma los que afectan al señor.

Ambos le dijeron a Antena305.com, que la atención fue muy buena y el procedimiento totalmente fluido, pero recomiendan no ir a emergencia hasta que su médico valore su condición, que se puede hacer por teléfono.

La mujer nos dijo que ella no está asistiendo al trabajo actualmente porque cerraron la compañía al no ser una empresa esencial.

El trabajo de su esposo si continúa abierto y ella no se explica cómo no lo han cerrado para evitar más contagio. Preferimos no mencionar ambas empresas.

Las autoridades del estado ya han comprado 75 mil pruebas que recién fueron aprobadas por la FDA, y los resultados están en 15 minutos.

En estos momentos los test para detectar el coronavirus se pueden encontrar con facilidad en múltiples lugares de sur de la Florida.

Antena305

29 de marzo 2020