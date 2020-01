Trump se muestra desafiante y le lanza advertencia a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró desafiante y advirtió a Ira, en una declaración oficial en la que se refirió al operativo que mató al militar más temido del Medio Oriente y poderoso de Irán, Qassem Soleimani.

Trump indico que su gobierno “no es ambiguo en su respuesta al terrorismo” y, con miras a futuro, y le dejó una advertencia para la teocracia islámica.

“Ejecutamos con éxito un ataque de precisión que mató al terrorista número uno del mundo”, comenzó Trump desde su residencia en Palm Beach, Florida, conocida como Mar-a-Lago.

El mandatario dijo que la medida fue tomada debido a que Soleimani “se encontraba planeando ataques inminentes y siniestros a diplomáticos y militares de Estados Unidos”. “Pero lo localizamos y terminamos con él”, agregó.

Trump destaco el pasado de terror del militar.

“Hizo de la muerte su pasión enfermiza. Contribuyó a ataques terroristas en lugares como Nueva Delhi y Londres. Hoy honramos a las víctimas de sus numerosas atrocidades. Nos reconforta saber que su reino de terror ha terminado”, expresó. Y aseguró que “lo que Estados Unidos hizo ayer debería haberse hecho hace mucho tiempo”. “Se hubieran salvado muchas vidas. El lideró la brutal represión a los manifestantes en la que más de 1.000 civiles inocentes fueron torturados y asesinados por su propio gobierno”, agregó, en referencia a las acciones del régimen en noviembre y diciembre de 2019 que, según agencias de noticias fueron 1.500.

Trump se expresó con respecto a la muerte de Soleimani, Inicialmente publicando una foto de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter, luego reuiteó mensajes alusivos y horas emitió una serie de mensajes. “Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación”, fue el primero. “Fue directa o indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluyendo un reciente gran número de manifestantes muertos en el mismo Irán”, indicó en otro.

Trump remarcó que su administración también llevó a cabo el operativo que terminó con la vida de quien era el líder del Estado Islámico, Abu Bakr Al Baghdadi. “El mundo es un lugar más seguro sin estos monstruos”, indicó.

El mandatario destacó el poderío militar de los Estados Unidos -"tenemos las mejores fuerzas armadas y la mejor inteligencia, sin importar en que lugar del mundo nos encontremos"- y dejó una advertencia para Irán: “Nuestras acciones estuvieron orientadas a evitar una guerra, no a comenzar una. No buscamos un cambio de régimen, pero sus agresiones en la región deben terminar". Y concluyó: “El futuro pertenece a aquellos en Irán que buscan una coexistencia pacífica, no a los terroristas. Siempre vamos a defender los intereses de esta gente y en pos de la armonía y la amistad con todo el mundo”.

Trump en persona ordenó atacar el convoy en el que se desplazaba Qassem Soleimani y que acabó con su vida en la noche del jueves 2 de enero al viernes 3 cerca del aeropuerto de Bagdad, según confirmó el Pentágono.

Los máximos líderes de Irán, por su parte, prometieron vengarse de Estados Unidos.

Agencias

3 de enero 2019