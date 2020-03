Ya son 6 las muertes por coronavirus en Estados Unidos

La cifra de muertes por coronavirus en los EE. UU. Ahora ha aumentado a seis, después que el principal funcionario de enfermedades infecciosas en el país advirtió que la enfermedad probablemente había alcanzado 'proporciones pandémicas'.

Funcionarios de salud anunciaron el lunes que otras cuatro personas habían muerto en el estado de Washington. Otros dos pacientes en esa misma área murieron durante el fin de semana.

Cinco de las seis muertes se han relacionado con el centro de atención a largo plazo de LifeCare a las afueras de Seattle.

La noticia de las muertes adicionales se produjo después de que el Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, le dijo a la NBC el lunes que la enfermedad ahora había alcanzado "proporciones de brotes", ya que se confirmaron 91 casos en los EE. UU.

'Estamos lidiando con una situación en evolución. Estamos lidiando claramente con una enfermedad infecciosa emergente que ahora ha alcanzado proporciones de brotes y probablemente proporciones de pandémicas ", dijo el Dr. Fauci. "Si nos fijamos en múltiples definiciones de lo que es una pandemia ... múltiples transmisiones sostenidas de un agente altamente infeccioso en múltiples regiones del mundo".

El Dr. Fauci continuó diciendo que EE. UU. Podría necesitar considerar medidas que afecten a la sociedad, incluido el cierre de escuelas y no permitir eventos donde grandes multitudes se encuentran en espacios confinados.

"No estamos listos para eso en este momento, pero al menos debemos pensar en la posibilidad", dijo en la entrevista que se transmitirá en su totalidad en NBC Nightly News el lunes.

Según los informes, el Dr. Fauci, uno de los pocos profesionales médicos en la fuerza de trabajo designada por la Casa Blanca para abordar la respuesta de Estados Unidos a la enfermedad, tenía prohibido hablar, a menos que la oficina del vicepresidente Mike Pence aprobara previamente.

Pero el medico negó el lunes que la administración Trump lo había presionado para que minimizara sus evaluaciones de la enfermedad, diciendo: 'No, absolutamente no. No hay presión Lo digo como es. Lo he estado haciendo durante 36 años y continuaré contándolo tal como es '.

Funcionarios de salud reportaron que las muertes ya son 6 en la nación y se han detectado 91 enfermos. La Florida anuncio dos casos de coronavirus y casi 200 personas en observación .

Entre tanto el pánico ha comenzado a surgir en diferentes partes de la nación con compradores haciendo hileras para adquirir alimentos y desinfectantes.

2 de marzo 2020