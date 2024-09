El equipo de Harris está nervioso ante el debate con Donal Trump

El equipo de Kamala Harris se está poniendo 'nervioso' antes de su enfrentamiento con Donald Trump, según fuentes cercanas a su campaña.

Según se informa, personas con información privilegiada, incluido un estratega de campaña, le comunicaron a la corresponsal especial de la BBC en Estados Unidos, Katty Kay, sus preocupaciones en una serie de frenéticos mensajes de texto y llamadas telefónicas.

"Estoy percibiendo bastante nerviosismo por el estado de la carrera", dijo Kay durante un episodio del podcast The Rest is Politics: US.

"Me están enviando muchos mensajes de texto demócratas. Ayer tuve una larga llamada con un estratega y puedo brindarte más información. Pero algunos demócratas me están poniendo muy nervioso".

Mientras tanto, el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, agregó que cree que la campaña de Harris se está estancando.

Una encuesta reciente del New York Times también colocó a Trump con una estrecha ventaja dos días antes de su primer debate presidencial.

"El tema de la campaña de la vicepresidenta es dónde está la campaña. Sí, va a los mítines, sí, habla con el apuntador en los mítines", dijo Scaramucci.

"Pero hay otro elemento en la campaña, hay un elemento más suave y hay un elemento de confrontación".

Explicó que si bien Harris se destaca en el lado "más suave", como los encuentros y las interacciones con el público, existe el deseo de verla en escenarios más acalorados.

"El público en general dirá: '¿Se puede ganar una carrera con un teleprompter?' y '¿Se puede ganar una carrera en Estados Unidos con apariciones en la prensa?' No sé si ese es el caso y también crea mucha turbiedad en torno a las políticas", agregó.

El mismo sentimiento compartió Chris Cilizza, ex reportero político de la cadena de tendencia izquierdista CNN, quien dijo que la falta de experiencia de Harris en debates presidenciales podría haberla asustado.

"Creo que probablemente estará un poco más nerviosa", dijo a Mediaite.

"Creo que ella tiene más en juego. Trump tiene un piso muy alto en términos de apoyo de los votantes y un techo muy bajo.

'Básicamente, se mueve entre el 46 y el 48 por ciento de los votos. No llega al 52 o 51.

"No llega a los 40, así que no sé cómo se mueven sus números. Creo que tiene potencial para moverse más allí, pero no creo que lo pierda".

Harris ha estado escondida en un hotel preparándose para el enfrentamiento en Filadelfia la próxima semana.

Fuentes cercanas dijeron al New York Times que ella había solicitado la ayuda de un sustituto de Trump, con su característico traje y corbata, para practicar sus tácticas de debate.

Mientras tanto, se dice que Trump está celebrando más "sesiones políticas" ad hoc para ayudarlo a refrescar su memoria sobre su historial mientras estuvo en el cargo.

A solo dos meses del día de las elecciones, Harris y Trump entran en la recta final con poca diferencia en las encuestas.

Pero a pesar de la pequeña brecha, los resultados muestran un giro hacia el expresidente después de que Harris entró en la carrera a fines de julio.

A sólo dos días del primer debate de los candidatos presidenciales, una encuesta del New York Times/Siena College a Trump con un 48 por ciento y Harris con un 47, el margen de error es de 3 puntos.

La última se realizó del 3 al 6 de septiembre y prácticamente no ha sufrido cambios respecto de la misma encuesta nacional de posibles votantes realizada a fines de julio después de que el presidente Joe Biden terminó su campaña de reelección y apoyó a su número 2.

En particular, la encuesta sugiere que, a pesar de la "fase de luna de miel" de Harris, el apoyo a la candidatura de Trump para un segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca sigue siendo fuerte.

8 de Septiembre 2024