Respuesta de Israel a Irán será severa

El ejército israelí se encuentra en medio de la planificación de una respuesta al ataque con misiles balísticos del martes por la noche de Irán, y advirtió el sábado que sería “serio y significativo”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han dicho que el ataque de Irán con unos 200 misiles balísticos al país “tendría consecuencias”.

El ejército dijo el sábado que la respuesta al ataque con misiles iraníes sería “seria y significativa” y que estaba dedicando gran parte de su tiempo a planificarla.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, dijo que Israel respondería al ataque con misiles y prometió que el ejército podría “llegar y atacar cualquier punto en Medio Oriente”.

El ataque causó daños en Israel, incluidas bases aéreas israelíes, aunque el ejército dijo que no tuvo impacto en ningun avion ni infraestructura critica y que la Fuerza Aérea israelí estaba operando a plena capacidad.

El medio de comunicación estadounidense Bloomberg publicó el viernes un extenso informe que detalla la frustración de Washington por la "falta de influencia" que tiene Estados Unidos sobre Israel con respecto a sus acciones militares, especialmente cuando el ejercito de Israel entro en el sur del Líbano y esta desmantelando al Hezbolla.

Dos fuentes familiarizadas con la política estadounidense dijeron que Israel es consciente de que tiene una "ventana de oportunidad" para tomar medidas antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



Joe Biden, dijo que Israel estaba considerando atacar las instalaciones petroleras de Irán y lo desaconsejara. El aumento de los precios del petróleo podría amenazar las esperanzas de la administración Biden de mantener bajos los costos del combustible para los votantes demócratas.

"Si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas que no fueran atacar los yacimientos petrolíferos", dijo Biden a los periodistas, añadiendo que Israel aún no ha decidido su respuesta. Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo a la CNN el viernes que Israel no ha dado a la administración Biden ninguna garantía de que no atacará las instalaciones nucleares de Irán en respuesta al ataque iraní.

Bloomberg citó a una fuente familiarizada con la política de la administración expresando preocupación en Washington por el hecho de que Israel "está yendo demasiado lejos" en represalia contra Teherán. Altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel aclararon el sábado que la respuesta al ataque con misiles balísticos será "significativa".

El informe también abordó la entrada terrestre de Israel en el sur del Líbano, sugiriendo que las maniobras anteriores de Israel en el país se convirtieron en "pantanos mortales" y que el último esfuerzo liderado por Estados Unidos para cambiar el Medio Oriente -la invasión de Irak en 2003- sólo hizo que la región fuera menos estable.

Fuente YNews y Times Of Israel

5 de Octubre 2024