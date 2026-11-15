800 kilómetros para decir 'gracias': El viaje de Íñigo para honrar a la perra que lo salvó de la oscuridad

La historia a la que te refieres ha conmovido recientemente a España y tiene como protagonistas a Íñigo Tina (cuyo apellido a menudo se confunde con Trina), un joven barcelonés de 33 años, y a su inseparable perra Bruma, una braco de Weimar.

Esta es la inspiradora historia de cómo un profundo pozo emocional se transformó en una aventura de 800 kilómetros.

El derrumbe de un sueño y la llegada de la depresión Todo comenzó cuando Íñigo tenía 30 años. Durante gran parte de su vida había invertido toda su energía y esfuerzo en un único objetivo vital: convertirse en bombero. Sin embargo, circunstancias de la vida lo obligaron a renunciar definitivamente a ese sueño. Ver desmoronarse el propósito que había estructurado su vida lo precipitó hacia una profunda crisis personal y una severa depresión. Su estado de ánimo se desplomó, perdió la motivación para afrontar el día a día y encontrar las fuerzas para salir de casa se volvió una tarea titánica

Bruma: la heroína de cuatro patasJusto en su momento de mayor oscuridad, llegó Bruma a su vida. Sin saberlo, la perrita se convirtió en su salvavidas. La simple necesidad de cuidarla, alimentarla y sacarla a pasear obligó a Íñigo a salir de su aislamiento. El amor incondicional de Bruma y su energía le ayudaron a recuperar poco a poco la ilusión, reconectándolo con el mundo exterior y con pasiones que creía perdidas, como la naturaleza, el deporte y los viajes.

800 kilómetros de gratitud Tres años después, ya recuperado y consciente de que le debía su bienestar a su perra, Íñigo (con 33 años) decidió que quería hacer algo grande para agradecerle todo lo que había hecho por él. ¿Su idea? Recorrer juntos el Camino de Santiago.

A lo largo de 31 días, ambos caminaron 800 kilómetros. No fue un viaje fácil; tuvieron que enfrentarse a etapas muy exigentes física y mentalmente, soportar un calor asfixiante, lidiar con el cansancio extremo e incluso pasar noches durmiendo a la intemperie. Sin embargo, para Íñigo, cada paso valía la pena porque estaba compartiendo la aventura con su mejor amiga.

"Huellas a Santiago": un propósito más allá de ellos mismos Íñigo no quiso que este hito se quedara solo en un acto íntimo, así que lo convirtió en un proyecto solidario llamado "Huellas a Santiago". Aprovechando la visibilidad del reto, se propuso recaudar 6.000 euros para donarlos al santuario Todos los Caballos del Mundo, una organización que rescata y cuida a más de 200 animales.\

Al llegar a Santiago, la historia de Íñigo y Bruma fue recogida por medios como La Vanguardia, transmitiendo un mensaje poderoso: a veces, la ayuda para salir de nuestros momentos más oscuros no viene envuelta en grandes discursos, sino en forma de una compañía silenciosa, leal y de cuatro patas.

15 de Noviembre 2026