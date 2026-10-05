Alarma en Rusia por un presunto brote de peste neumónica en Irkutsk. Estados Unidos monitorea la emergencia médica.
Alarma en Rusia por un presunto brote de peste neumónica en Irkutsk. Estados Unidos monitorea la emergencia médic
Cronología del incidente y teorías sobre el contagio
- Fechas clave: El presunto accidente de bioseguridad ocurrió el 25 de septiembre.
Los reportes locales indican que Daria Shipilova rompió un tubo de ensayo que contenía la bacteria Yersinia pestis viva. Ingresó al hospital del distrito de Shelekhov (cerca de Irkutsk) el 29 de septiembre con neumonía severa, fue intubada a un respirador y falleció entre la noche del 1 y el 2 de octubre.
- El centro de investigación:
El Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, donde trabajaba la víctima, fue fundado en 1934 para combatir patógenos de alta peligrosidad (como el cólera y el ántrax) y cuenta con un equipo de aproximadamente 95 investigadores.
- Hipótesis alternativas: Además de la versión del tubo de ensayo roto, circulan otras dos teorías sobre el origen de su infección que no han sido confirmadas: un contagio durante una expedición de trabajo a Buriatia (cerca de la frontera con Mongolia) o una exposición reciente durante un viaje a Tailandia.
Despliegue de seguridad extremo en Siberia
- Intervención federal:
La magnitud de la crisis provocó que Anna Popova, máxima jefa sanitaria de Rusia (Rospotrebnadzor), viajara de urgencia desde Moscú a la región para encabezar un comité de emergencia. Se abrió una investigación penal oficial por presuntas violaciones a las normas de seguridad con resultado de muerte.
- Operativos en las calles:
Medios locales informaron sobre la presencia de trabajadores en trajes de protección química desinfectando zonas de Shelekhov. Se ordenó el uso de mascarillas en una planta de aluminio local y se distribuyeron tapabocas en jardines de infantes.
- Participación de seguridad del Estado: El medio independiente Baikal People reportó que las ambulancias encargadas de trasladar a los casi 200 contactos aislados fueron presuntamente escoltadas por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB), aunque el gobierno no ha validado esta información.
Sospechas de encubrimiento en la comunidad médica
- Dudas sobre la versión oficial:
El destacado epidemiólogo ruso Mikhal Favorov cuestionó públicamente la narrativa del tubo de ensayo. Favorov argumentó que los científicos del instituto trabajan con trajes de máxima protección, por lo que el riesgo de infectarse por un simple derrame de vidrio es casi nulo, lo que sugiere que podría haber información oculta al público.
- Paralelismos con crisis previas:
Canales políticos en Telegram (como Nezygar) y diversos comentaristas han comparado el secretismo de este evento con los primeros días del brote en Wuhan.
Reacciones en Estados Unidos
- Postura gubernamental:
Este 5 de octubre, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que la situación no justifica alarma generalizada por ahora, pero admitió que Estados Unidos monitorea el caso porque la peste neumónica tiene un potencial de propagación muy veloz incluso bajo protocolos de salud pública.
- Voces expertas:
El Dr. Ashish K. Jha, reconocido experto en salud global y exfuncionario de la Casa Blanca, publicó en la red social X que, tras analizar los reportes provenientes de Irkutsk durante varios días, la situación es motivo de preocupación real debido a la letalidad de la bacteria en su fase pulmonar.
- 5 de Octubre 2026