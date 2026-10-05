Alarma en Rusia por un presunto brote de peste neumónica en Irkutsk. Estados Unidos monitorea la emergencia médica.

Alarma en Rusia por un presunto brote de peste neumónica en Irkutsk. Estados Unidos monitorea la emergencia médic

El origen del caso: Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk (Siberia), falleció a principios de octubre tras desarrollar un cuadro grave de neumonía. Reportes de medios locales indicaron que la joven pudo haberse infectado tras romper accidentalmente un tubo de ensayo que contenía Yersinia pestis , la bacteria que causa la peste neumónica.

Medidas de contención: Como precaución, las autoridades rusas aislaron y pusieron bajo estricta observación médica a cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la fallecida. Además, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas en varios hospitales de la región y el uso obligatorio de mascarillas en fábricas locales.

Postura oficial de Rusia: La agencia de salud rusa (Rospotrebnadzor) ha negado que se trate de una fuga de patógenos o de un brote de peste. Oficialmente han diagnosticado el caso como una "neumonía de etiología desconocida", afirman que las pruebas no revelaron microorganismos vinculados a su trabajo y aseguran que la situación epidemiológica se mantiene estable y bajo control.

Reacción de Estados Unidos: La Casa Blanca y el Departamento de Estado confirmaron que están monitoreando la situación de cerca. Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, declararon que, si bien actualmente no hay motivos para el pánico, mantienen una vigilancia activa debido a la rapidez con la que la peste pulmonar puede propagarse de persona a persona si ocurriera un brote real.