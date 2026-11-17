Un Ciberataque de Cadena de Suministro Infiltra Sitios Web de Confianza a Través de Optimizely.

El martes en la noche Apple se convirtió en la última gran empresa en verse sumida en el caos, cuando una ola de fallos tecnológicos y ciberataques sacudió Estados Unidos.

La interrupción se produjo poco después de que la red de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) dejara de funcionar y de un ciberataque que propagó código malicioso a sitios web vinculados a 178 organizaciones , entre ellas CNN, Zoom y HSBC.

La página de estado del sistema de Apple detectó un problema con la cuenta e inicio de sesión de iCloud, con la siguiente advertencia: "Todos los usuarios se ven afectados. Este servicio puede ser lento o no estar disponible".

Una sofisticada red de piratas informáticos ha logrado comprometer algunos de los sitios web más visitados del mundo en un ciberataque masivo y silencioso. El objetivo principal: el robo de criptomonedas, la sustracción de datos de tarjetas de crédito y la infiltración de dispositivos móviles.

Investigadores de seguridad cibernética identificaron la inyección de código malicioso en herramientas web utilizadas por al menos 178 organizaciones de alto perfil, entre las que se encuentran Zoom, CNN, la BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Peacock, IKEA, Fox News, NPR, la ASPCA e Invisalign.

Downdetector registró picos pronunciados en los informes de problemas con iCloud, Apple Pay, la App Store y el soporte técnico de Apple.

Algunos usuarios de Iphone informaron que se les solicitó que volvieran a ingresar las contraseñas de sus cuentas de Apple, solo para recibir el mensaje: "Error de verificación: se produjo un error desconocido". Los clientes también informaron que los sistemas de las tiendas minoristas de Apple no funcionan, lo que interrumpe la recogida de pedidos y las citas de servicio.

Un número creciente de legisladores, incluidos muchos republicanos, están pidiendo más respuestas y rendición de cuentas al presidente Trump sobre los apagones rotativos que han paralizado los viajes aéreos y perturbado los servicios tecnológicos y bancarios en todo el país.

Al preguntársele durante su estancia en Manila, Filipinas, si le preocupaban las interrupciones en los servicios de Microsoft, United Airlines y Chase Bank, el presidente Trump pareció restar importancia a dichas preocupaciones.

«Así es la vida. Cuando eres importante, poderoso y tienes todo el dinero, pasan esas cosas; no pasa nada», respondió a miles de kilómetros de distancia.

En el Congreso, esa respuesta cayó como un jarro de agua fría, incluso entre los leales a su partido.

El senador de Missouri, Josh Hawley solicitó que el Senado en pleno recibiera un informe sobre la serie de apagones, cuestionando si los incidentes podrían ser realmente coincidencias sin relación entre sí.

También dijo que estaba completamente desinformado y que él mismo no tenía ni idea de lo que estaba pasando.

"Si todo esto es una coincidencia, es como la mayor coincidencia de la historia del mundo", dijo Hawley a los periodistas en el martes.

'No me digas que todo esto es pura casualidad.'

La Mecánica del Ataque: Explotando la Confianza

Los delincuentes no necesitaron vulnerar los complejos sistemas de seguridad individuales de cada empresa. En su lugar, ejecutaron lo que en ciberseguridad se conoce como un "ataque de cadena de suministro" (supply-chain attack).

El vector de entrada fue Optimizely, un popular servicio legítimo que las grandes empresas utilizan para realizar pruebas A/B, analizar métricas y personalizar la experiencia del usuario. Al encontrar y explotar una vulnerabilidad en esta plataforma, los hackers lograron insertar instrucciones maliciosas en el código base de Optimizely.

Dado que los sitios web afectados ya tenían a Optimizely configurado como un proveedor de confianza, este código infectado se distribuyó de manera automática junto con el software legítimo. Para las víctimas, esto significó que la amenaza era completamente invisible: solo bastaba con abrir la página web comprometida para estar expuesto, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, abrir correos electrónicos fraudulentos o hacer clic en enlaces sospechosos.

Múltiples Vectores de Amenaza

El malware inyectado era multifacético y estaba diseñado para ejecutar diferentes rutinas de ataque de forma simultánea:

Secuestro de Criptomonedas (Clipboard Hijacking): El código estaba programado para detectar si un usuario copiaba la dirección de una billetera de criptomonedas. Secretamente, el malware reemplazaba la dirección original en el portapapeles por una perteneciente a los atacantes. Si el usuario no verificaba visualmente la dirección al pegar, los fondos se transferían directamente a los delincuentes. Hasta el momento, se han rastreado más de 7.000 dólares en transferencias ilícitas hacia estas carteras.

El código estaba programado para detectar si un usuario copiaba la dirección de una billetera de criptomonedas. Secretamente, el malware reemplazaba la dirección original en el portapapeles por una perteneciente a los atacantes. Si el usuario no verificaba visualmente la dirección al pegar, los fondos se transferían directamente a los delincuentes. Hasta el momento, se han rastreado más de 7.000 dólares en transferencias ilícitas hacia estas carteras. Robo de Tarjetas de Crédito (Formjacking): Una sección del código funcionaba como un "skimmer" digital, supervisando y robando números de tarjetas, fechas de caducidad y códigos de seguridad (CVV) introducidos en formularios en línea. Afortunadamente, los investigadores de la empresa de seguridad Report URI confirmaron que los portales de pago gestionados a través de iframes seguros de servicios de terceros (como Stripe y Adyen) quedaron fuera del alcance de este rastreo.

Una sección del código funcionaba como un "skimmer" digital, supervisando y robando números de tarjetas, fechas de caducidad y códigos de seguridad (CVV) introducidos en formularios en línea. Afortunadamente, los investigadores de la empresa de seguridad Report URI confirmaron que los portales de pago gestionados a través de iframes seguros de servicios de terceros (como Stripe y Adyen) quedaron fuera del alcance de este rastreo. Infiltración de Dispositivos Apple: El programa intentaba detectar usuarios que navegaban desde iPhones y iPads con versiones de software antiguas. Al encontrarlos, desplegaba herramientas de pirateo adicionales diseñadas para explotar vulnerabilidades de seguridad no parcheadas y tomar control de los dispositivos.

El programa intentaba detectar usuarios que navegaban desde iPhones y iPads con versiones de software antiguas. Al encontrarlos, desplegaba herramientas de pirateo adicionales diseñadas para explotar vulnerabilidades de seguridad no parcheadas y tomar control de los dispositivos. Extracción de Datos: El software también era capaz de tomar capturas de pantalla de la navegación del usuario y robar "cookies" de sesión, lo que podría permitir a los atacantes suplantar la identidad de los usuarios en diversas plataformas.

Un Clima de Inestabilidad Tecnológica

Este incidente profundiza la inquietud global tras una semana descrita como crítica para las infraestructuras digitales. El ataque fue detectado apenas días después de una serie de interrupciones en servicios esenciales a nivel mundial, que incluyeron una caída global de los sistemas de Microsoft y la suspensión generalizada de vuelos comerciales.

A esto se sumaron reportes de clientes de varios bancos importantes en Estados Unidos que experimentaron problemas para acceder a sus servicios financieros en línea. Este efecto dominó pone de manifiesto la enorme fragilidad del ecosistema digital actual, donde la caída o el compromiso de un solo eslabón (como un proveedor de software o una herramienta de optimización) puede paralizar o vulnerar a miles de instituciones de manera simultánea.

Respuesta, Mitigación y Recomendaciones

Investigadores de Report URI, tras examinar 1.611 archivos de código pertenecientes a Optimizely, identificaron un total de 188 archivos infectados. BleepingComputer, un medio especializado en tecnología, confirmó de forma independiente mediante el análisis del código que numerosos sitios web intentaron cargar el software de los atacantes.

Optimizely ha reconocido oficialmente la brecha, confirmando que la vulnerabilidad ha sido corregida y el código malicioso eliminado. Report URI validó que, para el lunes por la noche, todos los archivos monitoreados habían sido desinfectados y las direcciones de internet utilizadas por los atacantes para recopilar la información fueron desactivadas.

Sin embargo, eliminar la infraestructura del ataque no revierte el daño ya causado. Aún se desconoce la magnitud real del impacto, incluyendo cuántas tarjetas de crédito fueron comprometidas y cuántos dispositivos móviles fueron pirateados con éxito.

Medidas de precaución para los usuarios:

Revisión Financiera: Se insta a cualquier persona que haya introducido datos de tarjetas de crédito en sitios web de grandes marcas alrededor del 16 de noviembre a monitorear rigurosamente sus extractos bancarios en busca de cargos no autorizados.

Se insta a cualquier persona que haya introducido datos de tarjetas de crédito en sitios web de grandes marcas alrededor del 16 de noviembre a monitorear rigurosamente sus extractos bancarios en busca de cargos no autorizados. Auditoría de Criptomonedas: Quienes hayan realizado transferencias de criptoactivos recientemente deben verificar en la cadena de bloques (blockchain) que los fondos llegaron a la billetera destino correcta.

Quienes hayan realizado transferencias de criptoactivos recientemente deben verificar en la cadena de bloques (blockchain) que los fondos llegaron a la billetera destino correcta. Actualización de Dispositivos: Los usuarios de iPhone y iPad deben instalar de inmediato las últimas actualizaciones de iOS y iPadOS para cerrar las brechas de seguridad explotadas por los ciberdelincuentes.

17 de Noviembre 2026