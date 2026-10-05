Los residentes de Estados Unidos deben prepararse para un invierno fuera de lo común. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha emitido una advertencia inusual para la temporada invernal 2026-2027: el fenómeno de El Niño se está fortaleciendo a un ritmo que podría convertirlo en un evento climático histórico.

Según las proyecciones más recientes de la agencia, existe más de un 90 % de probabilidades de que el país enfrente un patrón de El Niño "muy fuerte" entre el otoño y el invierno. Aún más llamativo es que los meteorólogos otorgan un 75 % de posibilidades de que alcance una magnitud sin precedentes, superando los potentes eventos registrados en 1982-83, 1997-98 y 2015-16. Nat Johnson, meteorólogo de la NOAA, ha calificado la intensidad potencial de este fenómeno como algo "muy inusual, si no un tipo de fuerza que se ve una vez en la vida".





El Niño ocurre cuando las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial se vuelven inusualmente cálidas. Esta gran cantidad de calor altera significativamente la corriente en chorro del Pacífico, empujándola hacia nuevas latitudes y dividiendo a Norteamérica en zonas de contrastes climáticos extremos. Para este invierno de 2026, los modelos apuntan a las siguientes disrupciones:

El Sur y la Costa del Golfo: La corriente en chorro se desplazará pronunciadamente hacia el sur. Esto traerá un clima inusualmente húmedo, temperaturas más frías de lo normal y un aumento notable en el paso de sistemas de tormentas desde el sur de California hasta la península de Florida.

El Norte y el Medio Oeste: Regiones como el Noroeste del Pacífico, el norte de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y los Grandes Lagos experimentarán condiciones mucho más cálidas y secas de lo habitual. Estados que típicamente lidian con inviernos crudos podrían ver un alivio térmico considerable y un déficit de nieve.

La Costa Este: Las proyecciones advierten sobre un mayor riesgo de potentes tormentas costeras, conocidas como nor'easters . Al combinarse la trayectoria de las tormentas del sur con el aire del norte, estos sistemas tienen un alto potencial de provocar fuertes nevadas, vientos intensos y erosión costera en el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

La inminente llegada de este "súper" El Niño exigirá que las flotas de emergencia y las infraestructuras locales ajusten sus protocolos de temporada. Mientras el norte del país podría guardar las palas de nieve antes de tiempo, el sur y la costa este deberán afinar sus planes de contingencia para lo que promete ser un invierno que pasará directamente a los libros de historia meteorológica.

5 de Octubre 2026