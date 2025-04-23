La reciente ola de muertes y desapariciones de científicos vinculados a proyectos de defensa, energía nuclear y tecnología aeroespacial ha encendido las alarmas en el Congreso de los Estados Unidos y el FBI. Lo que comenzó como una serie de incidentes aislados ha escalado a una investigación federal sobre una posible amenaza a la seguridad nacional.

Según se informa, se acerca el plazo que el presidente Trump ha fijado para dar respuestas sobre las muertes y desapariciones de científicos y funcionarios nucleares estadounidenses, pero una noticia preocupante podría inquietar a muchos de los que buscan respuestas.

El Congresista de Tennessee, Tim Burchett, declaró al Daily Mail que, si se estuviera gestando una conspiración contra la comunidad científica estadounidense, le preocupaba que el origen pudiera estar en territorio estadounidense, y no en un país extranjero.

Sospechaba que en los Estados Unidos actuales podría estar gestándose una conspiración similar a las acciones del programa MKUltra de la CIA durante la Guerra Fria, que supuestamente y secuestro y drogo a científicos.

Burchett dijo: «Simplemente vuelvo al concepto de MKUltra. Secuestraban a personas y las drogaban e intentaban borrarles la memoria».

«Y luego los demandaron. Y después afirmaron que no existía. Enn 1975, ordenaron que se deshicieran o destruyeran gran parte de los registros. Y luego, más tarde, dijeron: “Bueno, sí existió, pero ya no existe”. ¿Qué mentiras se supone que debemos creer?»

Según se informa, se ha abierto una investigación federal sobre el grupo de científicos vinculados a la NASA, trabajadores de laboratorios nucleares y un general retirado de la Fuerza Aérea que han fallecido o desaparecido misteriosamente desde 2022.

El presidente Trump dijo el 16 de abril: "Espero que sea algo fortuito, pero lo sabremos en la próxima semana y media".

Burchett, quien ya había criticado duramente a la comunidad de inteligencia por no responder a sus intentos de obtener respuestas sobre el caso, afirmó que los agentes federales podrían terminar ocultando también al presidente la información que obtengan.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró :«La Casa Blanca continúa coordinando esfuerzos con las distintas agencias para investigar estos hechos y brindar transparencia al pueblo estadounidense».

«No nos adelantaremos a la investigación», añadió Kelly. La administración Trump no mencionó los comentarios de Burchett en su comunicado.

Bajo Investigación: 11 Científicos Muertos o Desaparecidos

Desde 2022, al menos once especialistas con acceso a información clasificada han muerto en circunstancias inusuales o se han esfumado sin dejar rastro. El patrón ha generado tal inquietud que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y el FBI, bajo la dirección de Kash Patel, han iniciado una búsqueda formal de conexiones entre los casos.

La NASA ha dicho que coopera con la investigacion.

Casos que han conmocionado a la opinión pública

Nombre Especialidad / Afiliación Estatus / Incidente Nuno Loureiro Físico de fusión nuclear (MIT) Asesinado a tiros en su casa (Dic. 2025). William McCasland General retirado de la Fuerza Aérea Desaparecido en Nuevo México (Feb. 2026). Monica Jacinto Reza Ingeniera aeroespacial (NASA JPL) Desaparecida durante una caminata (Jun. 2025). Amy Eskridge Tecnología de "antigravedad" Muerte por disparo (2022); catalogada como suicidio bajo sospecha. Carl Grillmair Astrofísico (NASA) Asesinado fuera de su casa en California (Feb. 2026). Jason Thomas Investigador farmacéutico (Novartis) Hallado muerto en un lago tras 3 meses desaparecido (Mar. 2026).

Los Puntos Críticos: Laboratorios y Proyectos Sensibles

La mayoría de los afectados estaban vinculados a instituciones clave:

NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL): Al menos tres de los científicos trabajaban aquí en propulsión avanzada y defensa planetaria.

Al menos tres de los científicos trabajaban aquí en propulsión avanzada y defensa planetaria. Los Alamos National Laboratory: Dos de los desaparecidos en Nuevo México, Melissa Casias y Anthony Chavez , tenían vínculos con este centro nuclear estratégico.

Dos de los desaparecidos en Nuevo México, y Investigación de Energía Exótica: Casos como el de Amy Eskridge han ganado tracción en redes sociales debido a su trabajo en propulsión no convencional, lo que ha alimentado teorías sobre la supresión de tecnologías disruptivas.

Reacciones Oficiales y Teorías

El presidente Donald Trump calificó la situación como "asunto muy serio" y expresó su esperanza de que se trate de una coincidencia, aunque admitió que se están revisando patrones de "conducta nefasta" por parte de actores extranjeros o internos.

"Parece haber una alta posibilidad de que algo siniestro esté ocurriendo aquí. El Congreso está muy preocupado", declaró James Comer , presidente del Comité de Supervisión de la Cámara.

¿Crimen común o sabotaje geopolítico?

Aunque algunos casos tienen sospechosos detenidos (como el asesino del profesor Loureiro, vinculado también a un tiroteo en la Universidad Brown), otros presentan detalles desconcertantes:

Teléfonos reseteados de fábrica: En las desapariciones de Nuevo México, se hallaron los dispositivos de las víctimas completamente borrados. Abandono de pertenencias: Varios de los desaparecidos salieron de sus casas dejando atrás carteras, gafas recetadas y vehículos, como si hubieran sido extraídos repentinamente.

La investigación federal continúa intentando determinar si existe un "hilo conductor" que una a estos expertos, o si Estados Unidos está enfrentando una operación de inteligencia extranjera dirigida a debilitar su infraestructura científica.

23 de Abril 2025