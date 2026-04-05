Humillación total para Irán, Estados Unidos rescata a su piloto en territorio enemigo

“Lo tenemos”: El dramático rescate de un oficial de EE. UU. en las montañas de Irán

TEHERÁN / WASHINGTON – En una operación relámpago que el presidente Donald Trump ha calificado como "una de las misiones de búsqueda y rescate más valientes de la historia", fuerzas especiales de EE. UU. lograron extraer con vida a un oficial de sistemas de armas (WSO) que permaneció oculto durante casi 48 horas en las traicioneras montañas de Irán.

Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. ????????

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

El derribo y la persecución

La crisis comenzó el pasado viernes, 3 de abril, cuando un caza F-15E Strike Eagle fue alcanzado por sistemas de defensa antiaérea iraníes durante la escalada del conflicto regional iniciado en febrero. Mientras que el piloto principal fue rescatado a las pocas horas de la eyección, su compañero quedó atrapado en una zona escarpada y hostil en el suroeste del país.

Durante dos días, el oficial —identificado como un coronel de la Fuerza Aérea— protagonizó una huida de película:

Escalada de supervivencia: El militar logró ascender por una cresta montañosa hasta los 2,100 metros de altura ( $7,000$ pies) para ganar ventaja táctica.

El militar logró ascender por una cresta montañosa hasta los ( pies) para ganar ventaja táctica. Cacería humana: Mientras drones y tropas de la Guardia Revolucionaria (IRGC) peinaban la zona, el gobierno iraní ofrecía recompensas en televisión nacional por su captura.

Mientras drones y tropas de la Guardia Revolucionaria (IRGC) peinaban la zona, el gobierno iraní ofrecía recompensas en televisión nacional por su captura. Guerra de señales: El oficial utilizó su baliza de emergencia con una disciplina extrema, encendiéndola solo por breves segundos para evitar que las fuerzas iraníes triangularan su posición exacta.

Operación de engaño y extracción

La CIA y el Comando de Operaciones Especiales ejecutaron un plan maestro para ganar tiempo. Según fuentes oficiales, se lanzó una campaña de desinformación para hacer creer a la inteligencia iraní que el piloto ya había sido rescatado y que estaba siendo escoltado por tierra hacia la frontera, desviando así la atención de las montañas.

Finalmente, en la madrugada del domingo, el equipo SEAL Team Six (la unidad de élite que abatió a Bin Laden) descendió en la zona bajo la cobertura de la noche.

"Fue el equivalente a encontrar una aguja en un pajar en medio de una tormenta de fuego", afirmó un alto cargo del Pentágono.

Fuego cruzado y regreso a casa

La extracción no estuvo exenta de peligro. Los helicópteros de rescate recibieron fuego pesado desde tierra, y se reporta que al menos dos aeronaves sufrieron daños, aunque lograron completar la misión. El presidente Trump confirmó el éxito a través de sus redes sociales con un contundente: "¡LO TENEMOS!", añadiendo que el militar presenta algunas heridas pero se encuentra estable en una base médica en Kuwait.

Este rescate marca un hito en la guerra actual, siendo la primera vez en décadas que una tripulación estadounidense es extraída con éxito desde lo profundo de un territorio soberano enemigo bajo un asedio tan intenso.

Israel ayudo activamente en el rescate con información de inteligencia y despliegue de unidades elites especializadas en rescate en territorio enemigo.

Detalles clave de la misión:

Unidades involucradas: Navy SEAL Team Six, CIA, y apoyo de la Fuerza Aérea.

Navy SEAL Team Six, CIA, y apoyo de la Fuerza Aérea. Duración de la evasión: 46 horas aproximadamente.

46 horas aproximadamente. Estado del piloto: Herido, pero fuera de peligro.

Herido, pero fuera de peligro. Bajas: No se reportan bajas estadounidenses, aunque el operativo enfrentó resistencia armada directa.

No se reportan bajas estadounidenses, aunque el operativo enfrentó resistencia armada directa.

4 de Abril 20026

El Incidente: Derribo en Territorio Enemigo

Ayer, viernes 3 de abril, un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EE. UU. fue derribado por fuego iraní mientras realizaba operaciones de combate. El caza cayó en una zona montañosa en la provincia de Juzestán (algunas fuentes mencionan el sur de la provincia de Teherán), marcando la primera vez que una aeronave tripulada estadounidense es derribada dentro de Irán desde que comenzó el conflicto actual hace poco más de un mes.

Estado de la Tripulación

El F-15E es un avión biplaza, por lo que llevaba a dos personas a bordo:

Un rescatado: Fuerzas especiales estadounidenses lograron localizar y extraer con éxito a uno de los tripulantes poco después del choque. Su condición de salud actual no ha sido detallada, pero ya está en manos seguras.

Fuerzas especiales estadounidenses lograron localizar y extraer con éxito a uno de los tripulantes poco después del choque. Su condición de salud actual no ha sido detallada, pero ya está en manos seguras. Un desaparecido: El segundo tripulante (se cree que es el oficial de sistemas de armas o copiloto) sigue desaparecido . Las fuerzas de EE. UU.

El segundo tripulante (se cree que es el oficial de sistemas de armas o copiloto) . Las fuerzas de EE. UU.

antienen contacto intermitente o señales de su paradero, pero aún no han podido llegar a él.

La "Carrera" por el Rescate

Se ha desatado una carrera contrarreloj entre ambos países:

Estados Unidos: Ha desplegado un operativo de búsqueda y rescate de combate (CSAR) extremadamente arriesgado. Helicópteros HH-60G Pave Hawk han sido vistos volando a muy baja altura dentro de Irán, protegidos por otros aviones de combate. Durante estas misiones, al menos dos helicópteros y un avión A-10 han resultado dañados por fuego enemigo.

Ha desplegado un operativo de búsqueda y rescate de combate (CSAR) extremadamente arriesgado. Helicópteros han sido vistos volando a muy baja altura dentro de Irán, protegidos por otros aviones de combate. Durante estas misiones, al menos dos helicópteros y un avión A-10 han resultado dañados por fuego enemigo. Irán: El régimen ha hecho un llamado a los civiles de la zona y a la Guardia Revolucionaria para capturar al "piloto enemigo". Han ofrecido recompensas económicas a quien lo entregue y la televisión estatal ha mostrado imágenes de personas armadas dirigiéndose a las montañas para buscarlo.

El presidente Donald Trump ha sido informado de la situación y, aunque el Pentágono mantiene cautela, este incidente ha puesto a prueba las afirmaciones previas del gobierno sobre tener el control total del espacio aéreo iraní.

5 de Abril 2026