Comido por las chinches en prisión, el menor cubano Jonathan Muir clama: “papá, sácame de aquí, ya no puedo más”

La situación del preso político Jonathan David Muir Burgos, de apenas 16 años de edad, se agrava en la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, donde permanece recluido a la espera de juicio, revelan llamadas telefónicas realizadas por el menor a sus padres.

El pastor Felix Lleonart dijo en un video publicado en redes sociales que en la madrugada del miércoles, a la 1:45 de la mañana, el joven volvió a comunicarse con su padre, el pastor Elier Muir, de la iglesia Independiente Tiempo de Cosecha.

Las llamadas, que se producen a horas inusuales, han incrementado la angustia de la familia, que asegura no poder descansar ante la gravedad de lo que escucha de voz del propio adolescente, subrayó el religioso, director del Instituto Patmos.

De acuerdo con el testimonio del padre, compartido por Lleonart, Jonathan ha bajado considerablemente de peso y se encuentra en condiciones que describe como inhumanas. "Papá, por favor, sácame de aquí, papá, Ya no resisto más", dijo Jonathan en la llamada telefónica.

El menor habría denunciado que sufre hambre constante debido a raciones de comida extremadamente limitadas, que caben en un pequeño vaso desechable y que recibe una sola vez al día, alrededor de las cuatro de la tarde.

El adolescente pasa la noche sin recibir más alimentos, una situación que se agrava cuando se agotan las provisiones que su familia logra hacerle llegar y que comparte con otros reclusos.

El menor también habría informado sobre una severa infestación de chinches en la celda donde permanece recluido, lo que le impide dormir tanto de día como de noche. Según el relato de su padre, las picaduras le están provocando lesiones visibles en la piel, un asunto especialmente delicado porque Jonathan padece una enfermedad dermatológica crónica. Además, la falta de condiciones higiénicas adecuadas y la imposibilidad de acceder a artículos básicos como el jabón agravan su estado de salud.

Durante la llamada, el adolescente habría expresado desesperación y temor por su estado físico y mental. Su padre relató que Jonathan le pidió reiteradamente que lo sacara de allí, asegurando que ya no resiste más las condiciones de reclusión.

"Papá, estoy desesperado porque me saque. Ya me están haciendo daño de nuevo las chinches, no me dejan dormir, me pican, me están infectando la piel, y me estoy sintiendo el cerebro que ya no me va a aguantar", se quejó Jonathan en la conversación con su padre.

Lleonart subrayó que se trata de un menor de edad enfermo, detenido tras participar en una protesta pacífica en la que se pedía comida, electricidad y libertad, y calificó el trato en prisión como tortura. Ante esta situación, el religioso exigió la liberación inmediata del adolescente y que reciba atención médica urgente.

Jonathan David Muir Burgos fue detenido el 16 de marzo pasado por su participación en una protesta antigubernamental en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila, donde reside. El adolescente de 16 años, “ha sido sometido a un proceso caracterizado por la falta de garantías, detención arbitraria y condiciones de reclusión incompatibles con los estándares internacionales aplicables a personas menores de edad”, alertó la semana pasada el Centro de Denuncias Defensa CD en una carta a la UNICEF en la que pide atención urgente a la situación del adolescente.

La Embajada estadounidense en La Habana también ha manifestado su preocupación por el menor. En una llamada telefónica a la familia el lunes pasado, el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, preguntó sobre el estado de Jonathan y dijo que el gobierno de EEUU está haciendo lo posible para que sea liberado.

Fuente Martinoticias y 14yMedio

23 de Abril 2026