Joven protesta contra la dictadura cubana, los tiene bien puesto, se lee en las redes sociales
Este joven cubano protestando contra la dictadura en Cuba es sensación en Internet, los tiene muy bien puesto se lee continuamente en las redes sociales.
“Campeón de campeones y estoy contigo Spiderman, ojalá y el pueblo se te sume.✊????????????”
“elfunkycuba”#soscuba #Cuba pic.twitter.com/f4cEYAYtPR
— Cristian Crespo F. ???????? (@cristiancrespoj) April 19, 2026
No es un loco, simplemente se cansó.!
????????????
“elfunkycuba” (IG)#soscuba #patriayvida @DiazCanelB Sin ???? pic.twitter.com/Q5jk5HSVmK
— Cristian Crespo F. ???????? (@cristiancrespoj) April 18, 2026
19 de Abril 2026