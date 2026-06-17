Llueven críticas a Trump: califican de humillante derrota su acuerdo con Irán

El acuerdo propuesto por el presidente Donald Trump con Irán está recibiendo duras críticas de algunos de sus partidarios más acérrimos, quienes argumentan que el acuerdo recompensa a Teherán antes de que haya accedido a desmantelar por completo su programa nuclear.

El acuerdo de 14 puntos establece un alto el fuego inmediato entre Estados Unidos e Irán. Entre sus disposiciones clave se incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, exenciones temporales que permiten las exportaciones de petróleo iraní, el acceso a los activos iraníes congelados y el compromiso de negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. El acuerdo también contempla un paquete de reconstrucción económica propuesto, valorado en al menos 300.000 millones de dólares, e incluye la reiterada promesa de Irán de no desarrollar armas nucleares.

Sin embargo, los críticos señalan que el acuerdo no exige el desmantelamiento inmediato de la infraestructura nuclear de Irán, la eliminación de las reservas de uranio enriquecido, restricciones al programa de misiles balísticos de Teherán ni la disolución de grupos afines a Irán, como Hezbolá.

A pesar de que el gobierno presenta el acuerdo como un gran avance, los críticos argumentan que las concesiones ofrecidas a Irán superan con creces los compromisos obtenidos a cambio.

El acuerdo es absolutamente terrible no hay vuelta de hoja», escribió Will Chamberlain, asesor principal del Article III Project y vicepresidente de asuntos externos de la Fundación Edmund Burke, en X. «El texto otorga a los iraníes enormes beneficios financieros inmediatos y protección para Hezbolá a cambio de la apertura del estrecho, y nada más. El presidente Trump debería retractarse».

El presentador de radio conservador Mark Levin elogió la decisión del presidente Trump de usar la fuerza militar contra Irán, pero criticó duramente el memorando de entendimiento propuesto, argumentando que abandona la influencia estadounidense antes de que Teherán haya hecho concesiones significativas.

"Desde el primer día, he recalcado que el régimen iraní no respetará ningún acuerdo", escribió Levin en X, y añadió: "¿Por qué íbamos a aceptar renunciar de inmediato a la principal herramienta de presión que tenemos sobre el régimen antes de que cumpla con los requisitos del memorando de entendimiento?".

AG Hamilton, seudónimo de un abogado colegiado y comentarista conservador con un gran número de seguidores en X, criticó duramente el memorando de entendimiento preliminar entre Estados Unidos e Irán.

«Así que se quedan con el programa nuclear, el programa de misiles balísticos y la financiación para grupos terroristas afines. Pero prometen no construir un arma nuclear completa mientras reciben miles de millones en ayudas financieras para financiar todo eso. ¡Un trato estupendo! Deberían haberlo negociado Kamala Harris», escribió el fiscal general.

Miles Taylor, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional que prestó sus servicios durante el primer mandato del presidente Donald Trump y es un conocido crítico del presidente, calificó el acuerdo de "patético".



«Participé en asuntos relacionados con Irán durante la primera administración Trump», escribió Taylor en X. «El "acuerdo" de Trump podría ser el más humillante en la historia diplomática de Estados Unidos. Cientos de miles de millones a cambio de una "promesa" que ya teníamos».

El presentador de radio conservador Erick Erickson, afincado en Atlanta, lo calificó de "rendición estadounidense".

El acuerdo no sorprendió a muchos observadores, ya que las versiones del supuesto documento estaban circulando en internet y tras su publicación se confirmo que eran ciertas.

"Así que el memorando de entendimiento es el mismo que lleva días circulando (como muchos de nosotros sabíamos desde el principio, porque llevamos tiempo haciendo esto). Y sigue siendo tan terrible hoy como lo fue durante toda la semana", escribió el comentarista conservador David Reaboi en X.

La excongresista Marjorie Taylor Greene también ofreció una respuesta extensa y muy crítica, ridiculizando la gestión del conflicto por parte del gobierno y cuestionando la lógica detrás de la propuesta de un fondo de reconstrucción para Irán. Greene argumentó que, en última instancia, los contribuyentes estadounidenses serían quienes asumirían la carga financiera mientras el régimen iraní permaneciera en el poder.

El exvicepresidente de Trump y rival en las elecciones de 2024, Mike Pence, afirmó que el acuerdo de alto el fuego era prácticamente idéntico al enfoque adoptado por las administraciones de Obama y Biden hacia los iraníes.



"El memorando de entendimiento con Irán, según se informa, huele al tipo de apaciguamiento que vimos durante los años de Obama, al tipo de apaciguamiento que Joe Biden intentó lograr y que fue ignorado por los iraníes, y al tipo de apaciguamiento que rechazamos categóricamente durante la primera administración Trump", escribió Pence en X.

Y la ex embajadora anate la ONU, Nikki Haley, otra candidata republicana a la presidencia en 2024 que fue derrotada por Trump, calificó el acuerdo de "enorme error".

"Atacar las instalaciones nucleares y de misiles de Iran fue la decisión correcta. Este régimen grita 'muerte a Estados Unidos', asesina a nuestras tropas e intenta asesinar a estadounidenses en suelo estadounidense. Creen que tienen la obligación de destruirnos", escribió Haley en X.

Ahora, planeamos desbloquear miles de millones de dólares y levantar las sanciones, con la promesa de aún más dinero. Lo usarán como siempre: para impulsar sus ambiciones nucleares y para financiar grupos terroristas que actúan en nuestra contra. Es un grave error pagar para reconstruir la amenaza que acabamos de eliminar.

El principal negociador de Irán afirma que el acuerdo con Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, tras más de tres meses, es un "fracaso" para Estados Unidos.

“El acuerdo es una prueba del fracaso de Estados Unidos. La gente lo verá y juzgará”, declaró Mohammad Bagher Ghalibaf en la televisión estatal tras la publicación del texto por ambas partes.

También reitera que Teherán cobrará a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz después de un período de exención de tasas de 60 días estipulado en el memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Mohammad Bagher Ghalibaf afirma que "el estrecho de Ormuz no volverá a las condiciones anteriores a la guerra", y añade: "Irán tiene derecho a la soberanía sobre el estrecho de Ormuz y, por supuesto, recibiremos una compensación por los servicios prestados".

17 de Junio 2026