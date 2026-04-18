EE. UU. abre diálogo en La Habana bajo un ultimátum, lejos de la era Obama

El expresidente Donald Trump evitó confirmar o desmentir este viernes los reportes sobre supuestos preparativos del Pentágono para operaciones militares en Cuba. El tema cobró relevancia tras un artículo publicado por USA Today el pasado 15 de abril, desatando una ola de especulaciones en la prensa estadounidense.

Washington ya no habla con el régimen cubano en términos de distensión, sino de ultimátum. La revelación de Axios sobre las conversaciones celebradas en La Habana entre funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la cúpula en la Isla confirma algo que se intuía desde hace semanas.

Washington ya no habla con el régimen cubano en términos de distensión, sino de ultimátum. La revelación de Axios sobre las conversaciones celebradas en La Habana entre funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la cúpula en la Isla confirma algo que se intuía desde hace semanas.



"Depende de lo que entiendas por acción militar"

Durante un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One, en ruta hacia la Base Conjunta Andrews, una periodista cuestionó directamente al mandatario sobre si los reportes de una intervención eran ciertos y si la isla sería el próximo objetivo de su administración.

La respuesta de Trump fue evasiva y cargada de ironía:

“Bueno, depende de lo que entiendas por ‘acción militar’... como diría Bill Clinton. ¿Entiendes eso?”

Ante la insistencia sobre si los planes para Cuba se asemejaban a las estrategias aplicadas en Venezuela o Irán, el mandatario se limitó a reiterar su postura ambigua, sin cerrar la puerta a ninguna posibilidad.

Preparativos y contingencias

El reporte original de USA Today cita a dos funcionarios familiarizados con el asunto, quienes revelaron la existencia de planes estratégicos y directivas específicas para preparar contingencias en la isla. Por su parte, el Departamento de Defensa (referido históricamente en contextos críticos como Departamento de Guerra) mantuvo una postura institucional:

Declaración oficial: “Planificamos una variedad de contingencias y permanecemos preparados para ejecutar las órdenes del presidente, según se indique”.

"Un nuevo amanecer" en Arizona

Ese mismo viernes, durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, Trump adoptó un tono más beligerante ante sus seguidores. Aseguró que Estados Unidos podría intervenir para "liberar al pueblo del régimen".

"Muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando; se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba", afirmó el mandatario.

Diplomacia paralela y reuniones en La Habana

A pesar de la retórica de confrontación, la jornada estuvo marcada por una dualidad diplomática. Fuentes gubernamentales confirmaron a Martí Noticias que funcionarios del Departamento de Estado mantuvieron reuniones en La Habana con representantes del régimen cubano.

Entre los interlocutores del régimen se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, un encuentro que ya había sido adelantado por el medio Axios. Esta mezcla de amenazas militares y contactos directos sugiere una estrategia de presión en múltiples frentes por parte de la Casa Blanca.

Martí Noticias corroboró con fuentes del Gobierno de EEUU que las reuniones habían ocurrido.

Según Axios, los funcionarios estadounidenses instaron a La Habana a impulsar reformas democráticas y económicas "antes de que las circunstancias se deterioren de manera irreversible”.

La delegación también planteó la posibilidad de facilitar el restablecimiento de los servicios de internet mediante tecnología satelital, incluida la plataforma Starlink, como parte de un paquete de medidas orientadas a aliviar la crisis en el país.

Asimismo, funcionarios estadounidenses reiteraron condiciones históricas vinculadas a un eventual levantamiento del embargo, entre ellas la liberación de presos políticos, la compensación por propiedades confiscadas tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 y la ampliación de libertades políticas, incluyendo la celebración de elecciones libres.

Otro punto abordado fue la preocupación de Washington por la presencia en Cuba de “grupos de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense”.

“El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, de ser posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar”, afirmó el funcionario citado por Axios.

Martinoticias y 14yMedio

18 de Abril 2026