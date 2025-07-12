El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha intervenido para "ayudar" a las autoridades locales tras la inesperada muerte de Lindsey Graham, lo que aumenta el escepticismo en torno al repentino fallecimiento del senador estadounidense a los 71 años.

La oficina de Graham, quien había representado a Carolina del Sur desde 2002, anunció en la madrugada del domingo que el senador había "fallecido tras una breve y repentina enfermedad".

Alrededor de las 20:30 horas, se realizó una llamada al 911 desde la residencia de Graham informando de un "paro cardíaco", pero, según varios informes, aún no se ha confirmado la causa oficial de la muerte. El director del FBI, Kash Patel, escribió el domingo por la mañana en X que la agencia estaba "ayudando a las autoridades locales y ha puesto a su disposición todos los recursos necesarios".

Graham fue un firme defensor de la intervención estadounidense en conflictos en el extranjero, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania y los enfrentamientos con Iran.



Fuentes policiales federales informaron posteriormente a Fox News que, hasta el domingo, no había indicios de que se tratara de un delito.

Durante el receso del 4 de julio en Washington, la semana pasada, Graham viajó a Ucrania, se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky e incluso visitó una instalación de drones que posteriormente fue destruida por los rusos.

Graham también ha sido blanco de ataques por parte de los líderes iraníes. Una presentadora de la televisión estatal iraní comentó en una emisión del domingo que felicitaba al pueblo iraní por la muerte del senador estadounidense Lindsey Graham, a quien calificó de "enviado al infierno".

Los comentaristas políticos, tanto liberales como conservadores, han presentado sus propias teorías sobre la causa de la muerte de Graham.

Megan Mobbs, directora del Centro para la Seguridad Estadounidense del Foro Independiente de Mujeres, un grupo de expertos conservador, señaló en X que «el paro cardíaco nos dice cómo terminó su vida, pero no por qué se le paró el corazón».

También añadió que, "dado el entorno de amenazas, la identidad de los adversarios de Estados Unidos y el papel destacado del senador Graham en su lucha contra ellos, el pueblo estadounidense merece certeza".

'Eso significa una autopsia forense completa, la preservación de todas las muestras biológicas relevantes, toxicología exhaustiva"Y la histología, así como la consulta con las autoridades federales de aplicación de la ley y contrainteligencia", concluyó Mobbs.

El comentarista conservador Matt Van Swol compartió un video de Graham en X desde Ucrania la semana pasada, señalando: "Lo siento, pero que Lindsey Graham muera así de repente no tiene ningún sentido".

«Lo grabamos ayer en cámara y se le veía perfectamente sano. Nada de esto tiene sentido», dijo Van Swol.

La periodista de derecha Laura Loomer pidió una "investigación" sobre la muerte de Graham, especialmente porque el asesor del presidente ruso Vladimir Putin, Alexander Dugin, pidió que Lindsey Graham fuera "aplastado" hace exactamente 4 meses.

MientrasVarias personas se apresuraron a dar por sentada la implicación extranjera en la muerte de Graham, mientras que otras señalaron explicaciones médicas.

El columnista de Townhall, Dustin Grage, compartió que una fuente en Carolina del Sur le había dicho que el senador Lindsey Graham ha tenido problemas de presión arterial desde los 40 años, y también señaló que su padre murió de un paro cardíaco a los 69 años.

«Sé que las teorías conspirativas no van a cesar, pero a veces la vida simplemente sucede. No todo es una conspiración», añadió Grage.

La destacada presentadora de radio conservadora Dana Loesch comentó en la publicación de Grange, señalando que estaba de acuerdo con su opinión de que la muerte de Graham parecía ser'Suelen aparecer de repente, pero los problemas cardíacos suelen serlo.'

Poco después de que se hiciera el anuncio, Trump compartió un homenaje al difunto senador en Truth Social.

«¡El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más grandes que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. ¡Qué triste!», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Graham fue uno de los aliados más cercanos de Trump en el Senado estadounidense, votando sistemáticamente a favor de la agenda del presidente. La Casa Blanca ha izado las banderas a media asta en su honor.

El senadorTambién fue un firme defensor de Ucrania e Israel, y asesoró al presidente en asuntos de política exterior relacionados con Rusia e Irán.

A finales de marzo de 2025, poco más de un mes después de que Trump asumiera el cargo, el presidente publicó un extenso mensaje de apoyo a Graham, refiriéndose al senador como "un amigo maravilloso".

12 de Julio 2025