Principal defensor de ovnis del Partido Republicano tacha al exjefe del Pentágono de mentiroso

Luna celebra desclasificación de archivos UAP: «Es una victoria sobre el secretismo»

La representante Anna Paulina Luna calificó como una victoria histórica la publicación de los archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) por parte del Pentágono. La legisladora señaló que este hecho marca el fin de décadas de obstruccionismo por parte de funcionarios gubernamentales que intentaron bloquear la divulgación de estos documentos.

En una exclusiva para el Daily Mail, Luna subrayó la relevancia del suceso:

«Es la única vez en la historia que el gobierno federal admite que hay aspectos de los fenómenos aéreos que no podemos explicar. Estamos dejando que el pueblo decida; y esto es solo el comienzo».



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— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 8, 2026

El contenido de la desclasificación

La mañana del viernes, la administración Trump dio luz verde a un explosivo conjunto de documentos que incluye:

Material visual: Fotografías y vídeos de alta resolución.

Fotografías y vídeos de alta resolución. Evidencia histórica: Testimonios de testigos presenciales de encuentros inexplicables que abarcan varias décadas.

Testimonios de testigos presenciales de encuentros inexplicables que abarcan varias décadas. Postura oficial: Según Luna, esta apertura demuestra que la administración se toma las investigaciones en serio y no oculta información.

Guerra de declaraciones: Luna vs. Kirkpatrick

La congresista dirigió sus críticas más punzantes hacia Sean Kirkpatrick, exdirector de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), quien renunció en diciembre de 2023. Luna afirmó sentirse reivindicada, calificando a Kirkpatrick de "mentiroso confeso".

Por su parte, Kirkpatrick desestimó las acusaciones y la relevancia de los archivos:

Sin pruebas: Afirmó que los documentos no contienen sorpresas ni evidencias de vida extraterrestre.

Afirmó que los documentos no contienen sorpresas ni evidencias de vida extraterrestre. Crítica al proceso: Sostuvo que la publicación sin contexto solo alimentará "teorías conspirativas y pseudociencia de salón".

Sostuvo que la publicación sin contexto solo alimentará "teorías conspirativas y pseudociencia de salón". Respuesta personal: Sugirió que la congresista está imponiendo su "ignorancia" y que el proceso no es más que "teatro político".

Sugirió que la congresista está imponiendo su "ignorancia" y que el proceso no es más que "teatro político".

El impulso de la Administración Trump

Luna destacó que la transparencia actual es fruto de años de conversaciones con el Presidente Trump, quien en febrero ordenó la desclasificación total de los archivos UAP. El mandatario se pronunció en redes sociales con un mensaje fiel a su estilo:

«Mientras administraciones anteriores ocultaron este tema, con estos documentos la gente puede decidir por sí misma. ¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO? ¡Que se diviertan!».

La representante también rechazó las críticas que sugieren que esta liberación es una "cortina de humo" para desviar la atención de los conflictos en Irán o la inflación: «Llevamos trabajando en esto desde febrero; no tiene relación alguna», sentenció.

Aliados clave y el factor Joe Rogan

Luna reconoció que este hito fue posible gracias a la cooperación de figuras clave en el gabinete, mencionando a:

Kash Patel (Director del FBI). John Ratcliffe (Director de la CIA). Tulsi Gabbard (Directora de Inteligencia Nacional).

Asimismo, dio crédito al impacto mediático de Joe Rogan. Tras su aparición en el podcast del comunicador en agosto, y la reciente participación del representante Tim Burchett, Luna aplaudió el alcance de estas plataformas alternativas para presionar al Congreso.

«Aplaudo a personas como Joe Rogan. No es un periodista convencional, pero tiene uno de los mayores alcances del mundo y su apoyo ha sido fundamental», concluyó Luna, advirtiendo que, aunque han ganado esta batalla, aún existen "obstruccionistas" dentro de las agencias que intentan frenar la directiva presidencial.

9 de Mayo 2026