Lo que comenzó como una tendencia estética documentada con filtros en redes sociales se ha transformado en un verdadero movimiento demográfico a lo largo y ancho de Estados Unidos. Hoy, el llamado Van Life, o estilo de vida en furgoneta camperizada, ha dejado de ser el dominio exclusivo de aventureros solitarios para convertirse en la alternativa de vivienda y libertad más codiciada por dos grupos que rara vez coinciden: los jóvenes profesionales y los jubilados.

Para la Generación Z y los Millennials, la motivación es una mezcla de pragmatismo económico y un profundo deseo de autonomía espacial. Atrapados entre alquileres exorbitantes en las grandes ciudades, tasas de interés inalcanzables para comprar una vivienda y la consolidación del trabajo remoto, miles de jóvenes han decidido cambiar un apartamento de cuarenta metros cuadrados por una furgoneta adaptada. Esta generación ha perfeccionado el arte de equipar vehículos con paneles solares, cocinas de inducción y conexión a internet satelital de alta velocidad. Esto les permite diseñar aplicaciones desde un bosque lluvioso en Oregón un martes y responder correos frente a las costas de California un viernes. No buscan escapar de sus responsabilidades laborales o la sociedad, sino redefinir radicalmente el entorno en el que interactúan con ellas.





En el otro extremo del espectro se encuentran los Baby Boomers. Para muchos jubilados estadounidenses, el Van Life representa una versión modernizada, minimalista y mucho más ágil del clásico viaje en las enormes autocaravanas (RV) de antaño. Al enfrentar un costo de vida creciente, muchos adultos mayores han optado por vender sus grandes propiedades suburbanas para estirar sus ahorros de jubilación y minimizar el mantenimiento de una casa vacía. Sin embargo, la principal fuerza impulsora para ellos es la sed de aventura en sus años dorados. Tras décadas de trabajo y rutinas sedentarias, una furgoneta ágil les ofrece la oportunidad de explorar reservas naturales remotas, visitar a hijos y nietos repartidos por todo el país y vivir con una espontaneidad que sus agendas previas jamás permitieron.

Lo más fascinante de este fenómeno es la inesperada convergencia en las carreteras. Campamentos en el desierto de Arizona, rutas escénicas costeras y áreas de pernocta en parques nacionales se han convertido en puntos de encuentro intergeneracionales. Alrededor de una fogata compartida, es cada vez más común ver a un ingeniero de software de 28 años intercambiando consejos de mecánica básica y aislamiento térmico con una enfermera jubilada de 65. Ambos grupos han descubierto que, al reducir drásticamente sus posesiones materiales, han ampliado inmensamente su horizonte vital.

El crecimiento sostenido del Van Life está reescribiendo el guion tradicional del éxito en el país. Ya no se trata necesariamente de perseguir una casa con una cerca blanca y un jardín fijo; para una creciente porción de la población, la verdadera prosperidad hoy se mide en kilómetros recorridos, atardeceres distintos desde la puerta trasera del vehículo y la libertad absoluta de encender el motor para buscar un nuevo jardín cada mañana.

2 de Septiembre 2026