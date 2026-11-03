Elecciones: Aplastante derrota para Donald Trump y el Partido Republicano

4 de Noviembre 2026

Las elecciones de medio mandato de 2026 en Estados Unidos han dejado resultados decisivos a nivel legislativo y estatal. El Partido Demócrata ha logrado asegurar el control mayoritario tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Donald Trump, la persona de mayor edad que jamás haya sido investida como presidente de los Estados Unidos, se enfrenta ahora a un final de pesadilla para sus dos mandatos.

Perder la Cámara de Representantes en 2018 no le sentó nada bien: Nancy Pelosi se convirtió en presidenta de la Cámara; se produjo un estancamiento político en el Congreso; se iniciaron numerosas investigaciones sobre sus actividades; se produjo el cierre del gobierno más largo de la historia hasta entonces, y se enfrentaron a juicios políticos en 2019 y 2021, ambos bloqueados finalmente por el Senado. Ostenta la dudosa distinción de ser el único presidente que ha sido sometido a juicio político dos veces.

Es probable que todo eso vuelva a empezar. Y será peor porque el Senado, a diferencia de lo que ocurría en suEn su primer mandato, no estará allí para protegerlo.

Durante los últimos meses, Trump ha advertido que su carrera política estará en peligro si los demócratas recuperan el Congreso, repitiendo en varias ocasiones que probablemente lo destituirán mediante un juicio político.

En vísperas de la votación, le dijo a Sean Hannity durante una entrevista en Fox News que sus logros legislativos podrían ser "borrados" por el resultado.

Y no es el único que estará preocupado.

Es probable que la familia del presidente sea investigada por corrupción, entre ellos sus hijos Don Jr. y Eric, y su yerno Jared Kushner.

Los demócratas querrán sabersobre las iniciativas familiares relacionadas con las criptomonedas, la financiación de proyectos como el salón de baile de la Casa Blanca y la aceptación por parte de Trump de un avión qatarí para usarlo como Air Force One.

Según un informe de Forbes de septiembre de 2025, la familia del presidente duplicó su patrimonio neto en los nueve meses posteriores a las elecciones de 2024. El patrimonio neto de Eric pasó de 40 a 750 millones de dólares, y la fortuna de Don Jr. se multiplicó por diez, pasando de 50 a 500 millones de dólares.

Incluso podría haber intentos de llamar a Barron y Melania como testigos, y el equipo legal de Trump ya se está preparando entre bastidores para escenificar una sólida defensa de su familia.

En la votación del martes, el político de 80 años perdió el control de la Cámara de Representantes, repitiendo los sucesos de su primer mandato, y del Senado. Se trata de un notable revés para su gobierno

Resultados Históricos en el Senado A nivel legislativo, varias contiendas marcaron hitos importantes. En Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed ganó su elección, convirtiéndose en el primer senador de fe musulmana. Por su parte, el Partido Republicano mantuvo el control de escaños clave con las victorias de Ashley Moody en Florida y Harriet Hageman en Wyoming. Las disputas por el liderazgo estatal redibujaron el mapa político del país.

Texas: La demócrata Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott, logrando ser la primera mujer latina en liderar el estado

Florida: El republicano Byron Donalds se impuso en las urnas y será el primer gobernador negro de Florida

California y Nevada: Los demócratas Xavier Becerra y Aaron Ford ganaron las gubernaturas de sus respectivos estados

Reelecciones: Kathy Hochul (Nueva York) y Josh Shapiro (Pensilvania) aseguraron sus reelecciones bajo el Partido Demócrata.

Senado de los Estados Unidos De los 35 escaños en juego en las elecciones al Senado, ya se han definido 33 contiendas. El Partido Demócrata ha asegurado 20 escaños y mantiene ventaja en otros 2, mientras que el Partido Republicano ha ganado 13 escaños de los que estaban en disputa.

Cámara de Representantes En cada elección de medio mandato, la totalidad de los 435 escaños de la Cámara están en las boletas, y un partido necesita alcanzar 218 representantes para obtener el control mayoritario. Dado que los métodos de votación y la velocidad del escrutinio varían significativamente entre distritos y estados, el recuento para determinar la composición final de esta cámara sigue en proceso.

Para verificar el margen de victoria de representantes específicos o confirmar qué partido ha asegurado la mayoría oficial en la Cámara, puedes seguir estos pasos:

Visita el sitio web de la oficina del Secretario de Estado (Secretary of State) o la junta electoral del estado que desees consultar. Accede a la plataforma de resultados electorales oficiales ("Election Results"). Selecciona los comicios generales de 2026 para revisar los totales de votos certificados y actualizados, desglosados por distrito congresional y partido político.

Las elecciones de medio mandato de 2026 representaron una derrota significativa para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump, culminando en la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso a manos del Partido Demócrata.

Pérdida del Congreso y bastiones republicanos Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado tras superar la ventaja de recaudación de fondos de los republicanos y ganar en estados y distritos que Trump había asegurado cómodamente en 2024. En la Cámara Alta, el partido azul arrebató escaños clave en Texas, Maine, Kansas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Iowa y Ohio.. Entre los resultados más destacados figuran la victoria del demócrata Adam Hamilton en Kansas, logrando el primer triunfo para el partido en el Senado de ese estado desde 1932, y la de James Talarico sobre el republicano Ken Paxton en Texas.

Factores de la derrota Durante la campaña, los candidatos republicanos enfrentaron dificultades para distanciarse de Donald Trump, cuyos índices de aprobación cayeron a mínimos históricos semanas antes de los comicios. Los demócratas capitalizaron el descontento de los votantes respecto al incremento en el costo de vida, las políticas económicas y arancelarias de la administración, así como la guerra en Irá

3 de Noviembre 2026

Estados Unidos celebra hoy sus elecciones de medio mandato (midterms), unos comicios decisivos que definirán el equilibrio de poder en el Congreso y múltiples gobiernos estatales. Más de 51 millones de estadounidenses han emitido su voto por adelantado, y el presidente Donald Trump seguirá los resultados en un evento privado desde la Casa Blanca, Trump donde seguirá el curso de la contienda electoral. Esta eleccion renovará los 435 puestos de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones, en medio de los altos los precios del combustible, la inflación y la guerra con Irán.

Contiendas más destacadas

Cámara de Representantes: Se esperan resultados reñidos que podrían definir mayorías en distritos clave, como el quinto distrito de Indiana y el sexto distrito de Kentucky.

Gobernaciones: En Wisconsin se libra una de las batallas más importantes del ciclo, donde el ganador sustituirá al gobernador saliente Tony Evers en un estado históricamente muy disputado.

En Wisconsin se libra una de las batallas más importantes del ciclo, donde el ganador sustituirá al gobernador saliente Tony Evers en un estado históricamente muy disputado. Estados clave: Los republicanos enfrentan una dura contienda a la defensiva en Texas (donde temen perder terreno), mientras que los demócratas lidian con divisiones internas en Míchigan.

El rol y las advertencias de Elon Musk: El empresario Elon Musk ha tomado una posición financiera muy activa, donando 276 millones de dólares a grupos republicanos para este ciclo de medio término .

En sus recientes intervenciones, Musk pidió el voto para el Partido Republicano y lanzó una advertencia sobre el futuro de las instituciones: aseguró que si los demócratas logran el control gubernamental en los próximos ciclos, podrían promover reformas migratorias e institucionales que crearían una ventaja electoral permanente, lo que a su juicio representaría el "fin de la democracia" Elon Musk pide votar por los republicanos e hizo esta advertencia. A la par de su activismo, diversas agencias de verificación de datos han tenido que desmentir rumores virales que afirmaban falsamente que Musk tenía un "plan" secreto estructurado para evitar una victoria demócrata en la jornada de hoy.

Para verificar ubicaciones de casillas de votación, horarios exactos y requisitos de identificación en su estado, los votantes deben consultar los sitios web oficiales ( .gov ) de su secretaría de estado o junta electoral local.

3 de Noviembre 2026