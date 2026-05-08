Estos archivos sobre ovnis fueron solo el comienzo, se esperan revelaciones impactantes

El 8 de mayo de 2026, el Pentágono llevó a cabo una histórica desclasificación de archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Esta acción responde a una orden directa del presidente Trump emitida en febrero, buscando "transparencia total" sobre el tema.

Estos archivos sobre ovnis fueron solo el comienzo. Fuentes gubernamentales revelan un momento impactante que se avecina... y su explosiva "prueba concluyente" sobre extraterrestres.

Buzz Aldrin observa una “fuente de luz bastante brillante” a bordo del Apolo 11. Un objeto misterioso realizando “múltiples giros de 90 grados” a gran velocidad. Un objeto deslumbrantemente brillante haciendo giros en espiral sobre los cielos de Kazajistán.

Estos son algunos de los detalles de un nuevo lote de archivos sobre ovnis que el Pentágono comenzó a publicar el viernes, aprovechando el interés del público por los "fenómenos anómalos no identificados" en el universo. Si bien el Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de documentos sobre el tema, Trump ha vuelto a poner el foco en él insinuando desde febrero una importante publicación de documentos sobre ovnis.

“Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: '¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?' ¡Diviértanse y disfruten!”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el viernes.

Aquí tienes los puntos clave de lo revelado en este primer paquete de documentos:

La administración republicana de Trump afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información contenida en los archivos, que el viernes incluían antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de vuelos tripulados de la NASA al espacio. Un nuevo sitio web del Pentágono que alberga los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI) tiene un estilo marcadamente retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores que se muestran de forma destacada en la página, y declaraciones escritas con una tipografía que imita la de una máquina de escribir.

Mejores momentos de las imágenes de ovnis liberadas por el gobierno de EE.UU. hoy. pic.twitter.com/ryqaRT4Z9T

— El Alienista Doc (@DocAlienista) May 8, 2026





Los archivos describen numerosos avistamientos de UAP (fenómenos aéreos no identificados).

El lanzamiento inicial es un tesoro de vídeos, otras imágenes y testimonios que seguramente suscitarán más especulaciones entre aquellos que creen que no estamos solos en el universo.

Por ejemplo, un cable del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Tayikistán, fechado en 1994, detalla cómo un piloto tayiko y tres estadounidenses avistaron un UAP (fenómeno aéreo no identificado) brillantemente iluminado mientras sobrevolaban Kazajistán en avión. Según el cable, el objeto "realizaba giros de 90 grados, hacía espirales y maniobraba en círculos a gran velocidad".

Ese no es el único caso de objetos que se mueven de forma errática citado en el documento publicado. Un informe militar del mar Egeo de 2023 citaba un UAP volando justo por encima de la superficie del océano y realizando "múltiples giros de 90 grados a una velocidad estimada de 80 mph" (129 km/h).

Una entrevista con un funcionario de inteligencia estadounidense detalla un incidente ocurrido el año pasado en el que el funcionario, mientras realizaba una búsqueda en helicóptero, se topó con una esfera "supercaliente" que flotaba sobre el suelo, viajando a gran velocidad a unos 32 kilómetros (20 millas), y luego divisó cuatro o cinco esferas más que brillaban intensamente hacia arriba y hacia abajo.

En una sesión informativa posterior a la misión del Apolo 11 en 1969, el astronauta Aldrin recordó haber avistado varias cosas inusuales, como un objeto "de tamaño considerable" cerca de la luna y una "fuente de luz bastante brillante" que la tripulación pensó que podría ser un láser.

Un documento detalla una entrevista del FBI con una persona identificada como piloto de drones que, en septiembre de 2023, informó haber visto un "objeto lineal" con una luz lo suficientemente brillante como para "distinguir bandas dentro de la luz" en el cielo.

Según la entrevista con el FBI, "el objeto fue visible durante cinco o diez segundos, luego la luz se apagó y el objeto desapareció".

Otro archivo es una fotografía de la NASA de la misión Apolo 17 de 1972, que muestra tres puntos en formación triangular. El Pentágono indica en el pie de foto que “no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía”, pero que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un “objeto físico”.

Los documentos incluyen más de 20 archivos de vídeo que muestran objetos no identificados captados por sensores militares en lugares que van desde Siria y Japón hasta Norteamérica. Los objetos varían desde puntos que se mueven rápidamente a la distancia hasta un objeto con forma de balón de fútbol americano avistado sobre el Mar de China Oriental en 2022. El vídeo más reciente, del 1 de enero de este año, parece mostrar dos luces circulares volando sobre un fondo negro intenso en una ubicación no revelada de Norteamérica.

Varios archivos incluían vídeos militares de los últimos años que mostraban pequeños puntos difusos moviéndose sobre los paisajes de Irak, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. En ocasiones, los objetos blancos cruzaban la pantalla en menos de un segundo, mientras que en otras se deslizaban lentamente por el aire o eran seguidos por la cámara.

Otros archivos incluían informes escritos de militares estadounidenses que realizaban labores de vigilancia en Oriente Medio. Por ejemplo, un informe describía un objeto con forma de pelota que rebotaba y que, en 2023, se desplazaba a 777 km/h (483 mph) de forma constante durante al menos siete minutos sobre Siria.



Posteriormente se determinó que el objeto era inofensivo.

Miembro del Congreso de EE.UU. Tim Burchett: "Los primeros archivos de OVNIs publicados son solo la punta del iceberg. También verán revelaciones impactantes."





1. Volumen y naturaleza del material

La publicación se realizó a través de un nuevo portal web oficial del Pentágono y consta de 162 archivos que incluyen:

120 documentos PDF: Informes del FBI, la CIA, la NASA y el Departamento de Estado.

Informes del FBI, la CIA, la NASA y el Departamento de Estado. 28 videos: Grabaciones de sensores militares (alrededor de 41 minutos de metraje total).

Grabaciones de sensores militares (alrededor de 41 minutos de metraje total). 14 imágenes: Fotografías de archivo y bocetos de testigos.

2. Hallazgos destacados en el espacio (NASA)

Uno de los puntos más llamativos involucra misiones históricas a la Luna:

Apollo 12 (1969): Fotografías con "áreas de interés" marcadas en la superficie lunar.

Fotografías con "áreas de interés" marcadas en la superficie lunar. Apollo 17 (1972): Una imagen que muestra tres puntos brillantes en formación triangular en el cielo lunar. El astronauta Jack Schmitt también reportó un "destello" inexplicable al norte del cráter Grimaldi.

3. Reportes militares modernos (2020-2026)

La mayoría de los archivos detallan encuentros recientes de pilotos y personal militar en zonas de conflicto y áreas estratégicas:

Grecia (2023): Un video muestra un objeto realizando giros de 90 grados a 130 km/h.

Un video muestra un objeto realizando a 130 km/h. Siria e Indo-Pacífico: Registros de un objeto con forma de "balón de fútbol" y orbes que algunos testigos compararon con el "Ojo de Sauron".

Registros de un objeto con forma de "balón de fútbol" y orbes que algunos testigos compararon con el "Ojo de Sauron". Mediterráneo: Un piloto describió un UAP "triangular y metálico" volando a 25,000 pies.

4. Revelaciones históricas del FBI (1947-1968)

Los archivos del FBI recuperan incidentes clásicos con nuevos detalles:

Roswell (1947): Documentos que mencionan la recuperación de un "disco volador" cerca de la base militar.

Documentos que mencionan la recuperación de un "disco volador" cerca de la base militar. Seres humanoides: Un informe menciona testimonios sobre "tripulantes" de aproximadamente 1.20 metros de altura (4 pies) , vestidos con trajes espaciales y cascos.

Un informe menciona testimonios sobre "tripulantes" de aproximadamente Materiales: Análisis de restos metálicos (magnesio puro y aleaciones desconocidas) con microesferas de 15 micras, sugiriendo tecnología no convencional.

5. La postura del Gobierno

Aunque el Pentágono admite que estos casos son "no resueltos" (el gobierno no puede determinar qué son), el enfoque de esta administración ha sido invitar al sector privado y a la ciudadanía a analizar los datos por su cuenta.

Nota: Se espera que este sea solo el primero de varios lanzamientos ("tranches") que se publicarán cada pocas semanas.



9 de Mayo 2026



