Histórico alivio fiscal a votación: Florida aprueba enmienda para elevar la exención de propiedad a $250,000

TALLAHASSEE – La Legislatura de Florida dio luz verde formal a una histórica propuesta de enmienda constitucional que busca reconfigurar el sistema fiscal del estado y ofrecer un alivio masivo a los propietarios de viviendas. La medida, conocida como la resolución conjunta HJR 1-F, fue aprobada tras intensas negociaciones y se someterá a la decisión definitiva de los votantes en la boleta electoral del próximo 3 de noviembre.

La propuesta, impulsada fuertemente como una prioridad clave del gobernador Ron DeSantis, establece un plan progresivo para reducir de forma drástica —y en algunos casos eliminar por completo— los impuestos a la propiedad local que no corresponden a los distritos escolares.

Los puntos centrales de la reforma

Si la propuesta cuenta con el respaldo necesario en las urnas, los cambios estructurales comenzarán a aplicarse casi de inmediato:

La "Súper Exención" de Homestead: Para los residentes permanentes actuales, la exención del impuesto a la propiedad (sobre gravámenes no escolares) dará un salto gigantesco. Pasará de los $50,000 actuales a $150,000 a partir del 1 de enero de 2027 , y aumentará a un tope de $250,000 en 2028 . A partir de 2029, esta cifra se ajustará de manera automática según el índice de inflación.

Para los residentes permanentes actuales, la exención del impuesto a la propiedad (sobre gravámenes no escolares) dará un salto gigantesco. Protección al presupuesto escolar: Para disipar temores sobre la desfinanciación de la educación pública, los legisladores modificaron el plan original. La nueva súper exención fiscal no aplicará a los impuestos de los distritos escolares , manteniendo intacto ese flujo de recaudación para las escuelas.

Para disipar temores sobre la desfinanciación de la educación pública, los legisladores modificaron el plan original. Freno al gasto de gobiernos locales: La enmienda obligará a los condados y municipios a ajustar sus presupuestos, exigiendo que los ingresos restantes del impuesto a la propiedad se prioricen estrictamente en servicios esenciales como seguridad pública (policía y bomberos), infraestructura, salud y medio ambiente.

La enmienda obligará a los condados y municipios a ajustar sus presupuestos, exigiendo que los ingresos restantes del impuesto a la propiedad se prioricen estrictamente en servicios esenciales como seguridad pública (policía y bomberos), infraestructura, salud y medio ambiente. Alivio a pequeños comercios: Las propiedades no residenciales y comerciales también verán un beneficio, ya que el límite máximo del aumento anual en la evaluación de su valor catastral se reducirá del 10% actual al 5% .

Las propiedades no residenciales y comerciales también verán un beneficio, ya que el límite máximo del aumento anual en la evaluación de su valor catastral se reducirá

Un candado estricto para los nuevos residentes

La legislación incluye una cláusula muy particular diseñada para favorecer a los residentes establecidos a largo plazo y mitigar el impacto fiscal inmediato en las arcas públicas.

Quienes establezcan su residencia principal en Florida en o antes del 31 de diciembre de 2026 calificarán de forma directa para los beneficios de $150,000 y $250,000. Sin embargo, las personas que se muden al estado después de esa fecha límite tendrán que pasar por un periodo de espera de cuatro a cinco años con la exención estándar antes de poder acceder a la súper exención completa.

El reto en las urnas

Al tratarse de una modificación directa a la Constitución de Florida, la medida elude el requisito de la firma del gobernador, pero enfrenta el estándar más exigente del estado: necesita recibir el voto afirmativo de al menos el 60% de los electores en noviembre para convertirse oficialmente en ley.

Mientras los defensores de la medida aseguran que es un paso histórico hacia la asequibilidad de la vivienda en el estado, los analistas fiscales advierten que obligará a los gobiernos locales a realizar reestructuraciones presupuestarias profundas debido al drástico descenso proyectado en sus ingresos.

7 de Junio 2026



