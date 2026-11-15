Hito histórico: SpaceX atrapa la nave Starship tras su reingreso a la atmósfera

El 14 de noviembre de 2026, la empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, marcó un antes y un después en la historia de la exploración espacial al lograr atrapar con éxito la etapa superior del cohete Starship (conocida como Ship 42) utilizando los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento en Starbase, Texas.

Tras un vuelo de 22 horas en el que completó 14 órbitas alrededor de la Tierra, la nave reingresó a la atmósfera y descendió de manera controlada bajo un cielo nublado. Finalmente, se deslizó con precisión entre los gigantescos brazos metálicos —apodados "palillos" (chopsticks) de la torre Mechazilla— en la plataforma de lanzamiento. Esta es la primera vez en la historia que se logra capturar la nave superior a su regreso directo desde el espacio, lo que representa un avance fundamental hacia la reutilización rápida y de bajo costo de los vehículos espaciales.

La emoción por el éxito de la misión llevó al fundador de la compañía a presenciar el resultado de primera mano. Apenas unas horas después de la hazaña, Elon Musk acudió personalmente a la plataforma de lanzamiento junto a sus ingenieros para inspeccionar el vehículo. A través de su red social X, Musk compartió su entusiasmo publicando: "Abracé a la nave 42 a su regreso", y acompañó el mensaje con videos para confirmar que el cohete lucía en excelentes condiciones. Este nivel de preservación es exactamente lo que SpaceX buscaba, ya que el objetivo final es volver a lanzar estas naves rápidamente para acelerar la construcción de infraestructura espacial y futuras misiones a la Luna y Marte.

Ship, in the future, will almost always be taken to mean spaceship

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026





Camino a Marte

Capturar la nave con los brazos mecánicos de "Mechazilla" no es solo una exhibición de precisión técnica, sino el pilar de ingeniería que hace viable la colonización de Marte. Este hito transforma por completo la logística de los viajes interplanetarios por las siguientes razones:

Eliminación del peso muerto: Los cohetes reutilizables de generaciones anteriores, como el Falcon 9, necesitan patas de aterrizaje pesadas y complejas. Al delegar el esfuerzo de soporte y amortiguación a la torre de lanzamiento, la nave ahorra toneladas de peso estructural. Cada kilogramo ahorrado en el cohete se traduce directamente en más capacidad para llevar tripulación, hábitats, vehículos y equipos de soporte vital a Marte.

Los cohetes reutilizables de generaciones anteriores, como el Falcon 9, necesitan patas de aterrizaje pesadas y complejas. Al delegar el esfuerzo de soporte y amortiguación a la torre de lanzamiento, la nave ahorra toneladas de peso estructural. Cada kilogramo ahorrado en el cohete se traduce directamente en más capacidad para llevar tripulación, hábitats, vehículos y equipos de soporte vital a Marte. Operaciones con frecuencia de aerolínea: Aterrizar directamente en la misma estructura desde la que se despega elimina la necesidad de remolcar el cohete desde plataformas oceánicas o pistas lejanas. El vehículo puede ser inspeccionado, repostado y vuelto a apilar en cuestión de horas o días, permitiendo múltiples lanzamientos en la misma semana.

Aterrizar directamente en la misma estructura desde la que se despega elimina la necesidad de remolcar el cohete desde plataformas oceánicas o pistas lejanas. El vehículo puede ser inspeccionado, repostado y vuelto a apilar en cuestión de horas o días, permitiendo múltiples lanzamientos en la misma semana. Viabilidad del repostaje en órbita: Para llegar a Marte, la Starship agota gran parte de su combustible solo para escapar de la gravedad de la Tierra. El plan de vuelo exige que múltiples naves "cisterna" suban a la órbita baja para llenar el tanque de la nave principal antes de su viaje interplanetario. La captura con Mechazilla permite que esta flotilla de naves cisterna suba y baje de forma continua y veloz, completando el repostaje rápidamente.

Para llegar a Marte, la Starship agota gran parte de su combustible solo para escapar de la gravedad de la Tierra. El plan de vuelo exige que múltiples naves "cisterna" suban a la órbita baja para llenar el tanque de la nave principal antes de su viaje interplanetario. La captura con Mechazilla permite que esta flotilla de naves cisterna suba y baje de forma continua y veloz, completando el repostaje rápidamente. Reducción radical de costos: Construir una ciudad autosuficiente en el planeta rojo requerirá miles de vuelos y el transporte de millones de toneladas de carga. Reutilizar de forma íntegra y casi inmediata tanto el propulsor como la nave superior diluye los enormes costos de fabricación, evitando desechar vehículos multimillonarios tras un solo uso.

Sin esta capacidad de reciclaje inmediato en la plataforma de lanzamiento, los tiempos de logística y los presupuestos harían que los viajes a Marte fueran misiones científicas aisladas e infrecuentes, en lugar de la ruta de transporte de carga pesada que SpaceX necesita para establecer una presencia humana permanente.

15 de Noviembre 2026