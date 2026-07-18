Humo de Incendios Canadienses Asfixia a Varias Ciudades de EE. UU. y Pone en Alerta la Final del Mundial

18 de julio de 2026 — Una densa capa de humo proveniente de cientos de incendios forestales activos en Canadá y el estado de Minnesota ha cubierto gran parte del medio oeste, la costa este y el noreste de Estados Unidos. La situación ha provocado que se emitan alertas de calidad del aire en al menos 16 estados, afectando a decenas de millones de personas y oscureciendo los cielos de las principales urbes del país.

Calidad del aire en niveles "peligrosos"

Las autoridades canadienses han reportado más de 800 incendios activos, de los cuales una gran parte se concentran en la provincia de Ontario y permanecen fuera de control. Los fuertes vientos han arrastrado este humo hacia el sur, posicionando a ciudades estadounidenses en lo más alto de los rankings mundiales de contaminación del aire.

Detroit lideró las mediciones con un Índice de Calidad del Aire (AQI) que superó los 400 puntos, un nivel considerado como "peligroso", seguido de cerca por Chicago y Washington D.C., que registraron alarmantes cifras por encima de 330 y 240, respectivamente. En Nueva York, el cielo se ha teñido nuevamente de una bruma anaranjada y un fuerte olor a humo, obligando a las autoridades a distribuir mascarillas y habilitar cientos de centros de refrigeración para la población.

Preocupación por la Final del Mundial 2026 y Eventos Cancelados

El avance del humo ya ha causado alteraciones significativas en la agenda deportiva y cultural. En la MLS, el encuentro programado entre Vancouver Whitecaps y Chicago Fire tuvo que ser pospuesto debido a los riesgos para la salud de los jugadores y espectadores.

Sin embargo, la mayor preocupación actual rodea a la final del Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a España y Argentina este domingo en East Rutherford, Nueva Jersey. Aunque la calidad del aire ha sido muy perjudicial durante la semana en el área metropolitana de Nueva York, los meteorólogos pronostican que un frente frío y posibles lluvias durante el fin de semana podrían ayudar a disipar parte del humo justo a tiempo para el esperado partido.

Repercusiones Políticas y Recomendaciones Sanitarias

El desastre ambiental también ha escalado al ámbito político. El presidente Donald Trump amenazó el viernes con imponer aranceles adicionales a Canadá, acusando al gobierno vecino de "negligencia intencional" por no mantener adecuadamente sus bosques y permitir que el aire contaminado "invada" a los Estados Unidos.

Mientras las autoridades continúan monitoreando los incendios y los pronósticos del viento, los departamentos de salud de los estados afectados recomiendan a la población tomar medidas preventivas:

Limitar la actividad física al aire libre , especialmente en el caso de niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con afecciones cardíacas, pulmonares o asma.

Mantener cerradas las puertas y ventanas de los hogares para evitar la filtración de partículas finas.

de los hogares para evitar la filtración de partículas finas. Utilizar mascarillas N95 o KN95 si resulta absolutamente imprescindible salir a la calle en las zonas donde la calidad del aire se encuentre en niveles muy perjudiciales o peligrosos.

18 de Julio 2026