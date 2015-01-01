Impuestos y basura más caros en Miami-Dade: Propietarios asumen los costos del alza inmobiliaria y fallas de alcantarillas

Para ir al grano y sin los rodeos de los medios tradicionales, aquí está el resumen del presupuesto 2027 del Condado de Miami-Dade:

A todos los contribuyentes (y a los que votaron por la alcaldesa Daniella Levine Cava), preparen sus carteras. El presupuesto recién aprobado por la Comisión trae:

Subida en la recogida de basura. Aumento en el agua y alcantarillado. Más impuestos a la propiedad: Aunque presuman que la "tasa" se mantiene, el valor de las casas subió. ¿El resultado? Un cheque mucho más gordo directo al Condado.

El costo de vida sigue por las nubes y estas decisiones golpean directamente nuestro bolsillo. Toca estar informados y exigir responsabilidad fiscal.

¡Buen provecho con la nueva factura!

20 de Septiembre 2026

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