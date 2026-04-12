La Casa Blanca responde al fracaso de las conversaciones con un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que la Armada de Estados Unidos comenzará de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz y que también interceptará por la fuerza a cualquier embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán.

Esta decisión se produce tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas ayer en Pakistán, donde ambas partes no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de seis semanas en Oriente Medio.

En Truth Social, Trump afirma que las históricas conversaciones "salieron bien" en su mayor parte, pero que "el único punto que realmente importaba, el armamento nuclear, no fue aceptado por Irán".

“Con efecto inmediato”, afirma, la Armada de los Estados Unidos “comenzará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”.

Trump afirma que “otros países” también participarán en su bloqueo, pero no los identifica por su nombre.

Acusa a Irán de "extorsión mundial" por afirmar que había minado el estrecho de Ormuz, y reitera su anuncio de que Estados Unidos pronto comenzaría a desminar el estrecho.

“También he dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, declara Trump.

Haciéndose eco del lenguaje incendiario que utilizó en los días previos al frágil alto el fuego de dos semanas negociado por Pakistán, Trump dice: “¡Cualquier iraní que nos dispare, o que dispare contra embarcaciones pacíficas, será destruido por completo! Irán sabe, mejor que nadie, cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país”.

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que el vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner le informaron sobre su regreso de una jornada de negociaciones con altos funcionarios iraníes en Pakistán.

“Solo hay una cosa que importa”, escribe en Truth Social, “¡IRÁN NO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A SUS AMBICIONES NUCLEARES!”

Indica que existían algunos puntos de acuerdo sobre la cuestión nuclear, pero que Irán no renunciaría a su supuesto derecho a enriquecer uranio.

Trump califica a los líderes iraníes de "personas volátiles, difíciles e impredecibles", y en la siguiente frase afirma que sus tres negociadores "se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri". Aun así, dice que el equipo iraní fue "muy inflexible en lo que respecta al tema más importante", y añade que "¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!".

También critica a Irán por no haber abierto el estrecho de Ormuz, reconociendo que ningún armador querría arriesgarse a navegar por esa vía marítima.

“¡Más les vale comenzar cuanto antes el proceso para abrir esta Vía Navegable Internacional!”, escribe.

Por su parte el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan Al Jaber, afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él.

“El estrecho de Ormuz nunca ha sido propiedad de Irán como para que este pueda cerrarlo o restringir la navegación a través de él", escribió el también Al Jaber, también director general y consejero delegado de ADNOC, en su perfil oficial de X.





12 de Abril 2026