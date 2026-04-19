La doble vida de Shamim Mafi: entró a EE. UU. con Obama para terminar armando a Irán con drones y bombas

LOS ÁNGELES – Una mujer iraní que ostentaba una vida de glamour y opulencia en el sur de California fue arrestada tras ser vinculada con una red internacional de tráfico de armamento pesado. Shamim Mafi, de 44 años, enfrenta cargos por presuntamente intermediar en la venta de drones militares, bombas y municiones destinados a zonas de conflicto.

El arresto y la doble vida

Mafi fue detenida el pasado sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Según el fiscal del Distrito Central de California, la residente de Woodland Hills utilizaba su empresa, Atlas International Business (registrada en Omán), como fachada para gestionar transacciones de armas que se extendieron hasta mediados de 2025.

Mientras en redes sociales compartía imágenes de su estilo de vida —incluyendo posados con un Mercedes-Benz de 100,000 dólares—, los documentos judiciales del New York Post revelan una realidad mucho más oscura:

Drones de combate: Intermedió en un contrato de 70 millones de dólares para la adquisición de drones armados Mohajer-6 , fabricados por el Ministerio de Defensa de Irán.

Intermedió en un contrato de para la adquisición de drones armados , fabricados por el Ministerio de Defensa de Irán. Conexión con Sudán: Facilitó la transferencia de estos drones y 55,000 detonadores al Ministerio de Defensa sudanés, en medio de la violenta guerra civil que azota a ese país desde 2023.

Facilitó la transferencia de estos drones y al Ministerio de Defensa sudanés, en medio de la violenta guerra civil que azota a ese país desde 2023. Arsenal masivo: Se le acusa de gestionar la venta de millones de cartuchos de munición.

Se le acusa de gestionar la venta de millones de cartuchos de munición.

Coerción y espionaje

La investigación sugiere que el vínculo de Mafi con Teherán pudo haber nacido de una extorsión. En 2020, el gobierno iraní confiscó propiedades que ella había heredado de su padre. Según los registros, el Ministerio de Inteligencia de Irán (MOIS) le condicionó la recuperación de sus bienes a cambio de establecer un negocio en Estados Unidos que sirviera a sus intereses, ofreciéndose incluso a cubrir los gastos operativos.

A pesar de que Mafi declaró a los investigadores no trabajar para Teherán en suelo estadounidense, los registros telefónicos muestran un contacto directo con el MOIS entre 2022 y 2025. En una de las comunicaciones interceptadas, Mafi llegó a afirmar que ella resultaba "más útil" para los espías en Teherán que en territorio estadounidense.

Evasión de controles

Para evitar la detección de las autoridades norteamericanas, Mafi y su empresa presuntamente utilizaron canales financieros y logísticos en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Irónicamente, mientras intentaba mantener estas operaciones bajo el radar, publicaba imágenes de sus viajes de negocios a Turquía mezcladas con destellos de su vida de lujo en California.

Mafi, quien llegó a EE. UU. en 2013 y obtuvo la residencia permanente en 2016 cuando la presidencia de Barack Obama, permanece bajo custodia mientras las autoridades federales profundizan en el alcance de su red de suministros.

19 de Abril 2026