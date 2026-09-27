La jubilación soñada sobre ruedas: El viaje sin fecha de retorno de una pareja en 10 metros cuadrados

Maribel y Vicente llevan cinco años desafiando la inercia de la rutina, viviendo de forma plenamente nómada en una autocaravana de apenas 10 metros cuadrados que han convertido en su palacio rodante. Cuando sus hijos alzaron el vuelo para formar sus propios hogares, la pareja decidió que era el momento perfecto para soltar amarras, dejando atrás su vida sedentaria en la hermosa, pero cada vez más costosa, isla de Mallorca. Sin ataduras hipotecarias, sin deudas asfixiantes y con una mentalidad firmemente enfocada en el minimalismo, emprendieron un viaje por Europa demostrando que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, sino en horizontes descubiertos.

Hoy, su día a día es una clase magistral de adaptación y libertad. Su jardín cambia con cada amanecer, adaptándose orgánicamente al cambio de las estaciones, a las anheladas vacaciones de sus nietos y a los cálidos encuentros con otras autocaravanas en ruta. Y todo esto lo logran con la tranquilidad que les otorga una gestión financiera impecable, permitiéndoles ahorrar más de 1.000 euros cada mes.

Como explicaron recientemente en el canal de YouTube de Arnau Serrado, el secreto de su éxito radica en la simplicidad: «Vivimos de dos pensiones normales y corrientes. Entonces, te ajustas a lo que tienes. Sabes que no tienes que pagar deudas y que puedes dedicar las dos pensiones íntegras a vivir y a disfrutar del presente».

El contraste con su vida anterior en la isla es abismal. Al entregar las llaves de su antigua casa, se liberaron instantáneamente de unos 1.000 euros en gastos fijos mensuales. A eso le sumaron el ahorro de 350 euros de la cuota de un coche recién comprado y los 50 euros de su seguro. «Aquí no necesitas coche», ríen con la complicidad de quienes han descubierto un gran atajo vital. Además, el goteo constante de las facturas domésticas desapareció por completo: los 100 euros de electricidad, las facturas del gas y los recibos del agua son ahora reliquias del pasado. Como ellos mismos concluyen, es infinitamente más económico vivir sobre ruedas que en un piso, especialmente al compararlo con los prohibitivos precios inmobiliarios de Mallorca.

Sin embargo, vivir holgadamente con dos pensiones requiere disciplina. Han diseñado un estilo de vida austero pero sumamente confortable, donde no les falta absolutamente nada, pero evitan caer en las trampas del consumismo. Su mayor aliado es el control sobre el combustible. «La manera de salir y poder controlar el gasto en carburante es ponernos un límite estricto: podemos gastar 700 euros al mes. Cuando llegamos a esa cifra, nos paramos, disfrutamos del entorno y no volvemos a arrancar hasta el mes siguiente», detallan. En la práctica, confiesan que rara vez rozan ese límite, ya que practican el viaje lento o slow travel, priorizando las largas estancias y la inmersión en la naturaleza frente a la prisa por acumular destinos.

Esta filosofía de pausa constante les permite mantener a raya otros gastos. Al no disponer de lavadora a bordo para no sacrificar espacio ni recursos hídricos, optan por visitar lavanderías automáticas de forma estratégica, un pequeño precio a pagar por la enorme eficiencia del vehículo. Y es precisamente en el apartado energético donde brilla su verdadera autosuficiencia.





Gracias a una robusta instalación eléctrica diseñada para la acampada libre, su hogar es una pequeña central independiente. «Llevamos una buena instalación con bastante batería de ciclo profundo, acumuladores y potentes placas solares en el techo. No dependemos de estar enchufados. No hay gasto de luz», muestran con orgullo. Esta independencia energética es vital, ya que su autocaravana está equipada con todas las comodidades modernas: una air fryer para cocinar de forma práctica, una cafetera para disfrutar de las mañanas frente a la montaña, una cámara de seguridad, dos televisiones (una en el acogedor comedor y otra en la habitación), además de una nevera y un congelador perfectamente abastecidos.

La despensa es, de hecho, otro de sus grandes pilares para mantener el equilibrio financiero. Han derribado el mito de que viajar en ruta equivale a gastar fortunas en restaurantes. «La gente muchas veces malinterpreta el viajar en furgo; creen que estamos todo el día comiendo fuera, y es al revés. Nosotros cocinamos aquí, desayunamos aquí y cenamos aquí», afirman. No se privan de sus platos favoritos ni de abrir una buena botella de vino al atardecer, pero disfrutan del placer de prepararlo todo en la intimidad de su hogar sobre ruedas.

Mientras otras personas dilapidan su presupuesto fuera de casa, Maribel y Vicente demuestran que, con organización y amor por la tranquilidad, una pareja puede viajar de forma continua con un presupuesto de unos 2.000 euros mensuales. Esto cubre el gasoil, una excelente alimentación y permite reservar siempre un fondo de emergencia para esos inevitables imprevistos mecánicos que conlleva la vida en la carretera.

Con una casa rodante que describen como «bastante completa» y que no tiene nada que envidiar a un hogar tradicional de ladrillo y cemento, la conclusión de Maribel y Vicente es rotunda: no les falta de nada. Mientras el motor responda y la salud acompañe, seguirán devorando kilómetros, compartiendo fogatas bajo las estrellas y coleccionando atardeceres por toda Europa, dueños absolutos de su tiempo y de su destino.

27 de Septiembre 2026