23 de noviembre de 2026 — Un investigador de seguridad de Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, ha encendido las alarmas sobre el futuro del mercado laboral al proyectar que el avance acelerado de la IA dejará a la gran mayoría de la población mundial sin posibilidad de trabajar y dependiendo exclusivamente del Estado para sobrevivir.

Se trata de Tao Lin, especialista en alineación automatizada, control y salvaguardas de inteligencia artificial en Anthropic. En una entrevista con la organización sin fines de lucro Palisade Research, publicada el pasado 16 de noviembre, Lin ofreció un panorama tajante sobre el impacto económico de esta tecnología:

«Prácticamente todos los humanos en la Tierra quedarán permanentemente inempleables y tendrán que depender estrictamente de la asistencia estatal para sostenerse. El empleo humano desaparecerá».

Una transición por etapas y el horizonte de 2027

Según las proyecciones personales de Lin —quien aclaró que sus opiniones no representan una postura oficial de Anthropic—, los sistemas de inteligencia artificial podrían igualar o superar a los mejores expertos humanos en casi cualquier campo hacia finales de 2027.

El investigador explicó que el desplazamiento laboral no ocurrirá de un día para otro, sino en fases: inicialmente, los trabajadores perderán sus puestos actuales y lograrán reubicarse temporalmente en otras ocupaciones, hasta que eventualmente no quede espacio competitivo para la labor humana.

No obstante, Lin matizó que los trabajos físicos tardarán más en automatizarse, ya que sustituir a los trabajadores manuales a gran escala requerirá el diseño y la fabricación de miles de millones de robots avanzados, lo que depende de ciclos de hardware e infraestructura más lentos.

Llamado a frenar la carrera tecnológica

Además de sus advertencias sobre el empleo, Lin estimó que existe aproximadamente un 20 % de probabilidad de que una IA avanzada llegue a despojar a la humanidad de un control significativo. Ante este escenario, instó a las empresas tecnológicas a reducir drásticamente el ritmo de su investigación y desarrollo —a «alrededor de una cuarta parte» (25 %) de la velocidad actual— y pidió una regulación gubernamental más estricta para dar tiempo a que las sociedades se preparen.

Polémica en vísperas de la salida a bolsa

Las declaraciones de Lin han generado un intenso debate, no solo por la magnitud de sus pronósticos, sino también por el momento en que fueron difundidas. La entrevista salió a la luz apenas días antes de la esperada oferta pública inicial (IPO) récord de Anthropic, un evento en el que las participaciones accionarias de los empleados se convertirán en acciones ordinarias.

Algunos críticos y analistas del sector tecnológico han señalado con escepticismo que los anuncios apocalípticos sobre el poder «sobrehumano» de la IA suelen funcionar, paradójicamente, como una eficaz herramienta de promoción para captar la atención de Wall Street y disparar el entusiasmo de los inversores ante el inminente debut bursátil de la compañía.

23 de Noviembre 2026

Antena305