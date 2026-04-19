Última advertencia de Trump a Irán: 'Se acabaron las relaciones amables'.

Trump lanza ultimátum a Irán: "Firmar el acuerdo o la destrucción total"

El expresidente Donald Trump ha escalado drásticamente la tensión con Irán, tras denunciar ataques contra embarcaciones europeas en el Estrecho de Ormuz. Trump advirtió que, de no firmarse el próximo acuerdo de paz, ordenará al ejército estadounidense "destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" en territorio iraní.

Puntos clave de la crisis:

Violación del alto el fuego: Trump calificó como una "violación total" el presunto ataque de ayer contra un buque francés y un carguero británico, rompiendo la tregua de dos semanas iniciada el 8 de abril.

Trump calificó como una el presunto ataque de ayer contra un buque francés y un carguero británico, rompiendo la tregua de dos semanas iniciada el 8 de abril. La amenaza directa: A través de Truth Social , el mandatario fue contundente: "Si no aceptan el acuerdo, Estados Unidos va a destruir la infraestructura básica de Irán. ¡Se acabaron las relaciones amables!" .

A través de , el mandatario fue contundente: . Operaciones militares: El conflicto alcanzó un punto crítico el pasado 28 de febrero, cuando EE. UU. inició operaciones de combate directas en suelo iraní.

Negociaciones en Pakistán

Para intentar frenar la escalada antes de que expire el alto el fuego este miércoles, se ha enviado una delegación de alto nivel a Islamabad:

JD Vance: Encabezará la próxima ronda de conversaciones de paz. Jared Kushner y Steve Witkoff: Participarán como enviados especiales para asegurar un pacto definitivo.

"Esta es la última oportunidad de Irán. Si no firman, el país entero volará por los aires", declaró Trump en una entrevista reciente para Fox News.

La postura de Irán

Por su parte, el gobierno iraní mantiene su firmeza: aseguran que seguirán restringiendo el paso por el Estrecho de Ormuz mientras persista el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. Los mediadores internacionales trabajan contra reloj para evitar un desenlace bélico total.

19 de Abril 2026