María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi 10 meses en el exilio

CARACAS — La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo, reapareciendo en el país por primera vez desde diciembre del año pasado. Tras casi diez meses en el extranjero, Machado confirmó su retorno a través de un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró: "Estoy aquí con ustedes".

El regreso de la dirigente política se llevó a cabo bajo total hermetismo y mediante una operación en secreto, tras varios intentos frustrados por ingresar nuevamente al territorio nacional. Su reaparición marca un hito en el escenario político venezolano y ocurre en un momento crítico para la nación.

Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela, tras salir del país a finales de 2025 y pasar varias semanas intentando reingresar. Según el diario español ABC, su retorno fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. «Hace dos semanas pregunté a Trump por su regreso y me respondió que todo iba a salir bien», publicó el periodista David Alandete, que agregó que «sin el visto bueno de Washington, esta operación no habría sido posible». De acuerdo con el reporte, la primera actividad de Machado tras su regreso sería una aparición en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara.



Contexto del retorno Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y el Premio Sájarov por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, se había visto forzada a operar desde el exilio durante gran parte del año. Su liderazgo fue fundamental en la unificación de la oposición tras las controvertidas inhabilitaciones políticas y las fuertes tensiones internacionales recientes.

Aunque los detalles específicos sobre cómo logró ingresar a Venezuela no han sido revelados por motivos de seguridad, medios y agencias internacionales han destacado que su presencia física en el país reconfigura las expectativas sobre los próximos pasos del movimiento democrático que lidera. Su retorno busca reactivar la movilización ciudadana y ejercer presión directa desde el interior del país frente a las autoridades vigentes.

25 de Octubre 2026